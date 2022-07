Leadership conservateur: Penny Mordaunt deviendra le prochain Premier ministre, prédisent des lecteurs indépendants

Penny Mordaunt remportera la course à la direction des conservateurs et deviendra le prochain premier ministre, lecteurs de L’indépendant ont prédit.

Mme Mordaunt a obtenu 48% des voix lorsque les lecteurs ont été interrogés pour savoir qui deviendrait le prochain chef conservateur et le successeur de Boris Johnson.

L’ancien chancelier Rishi Sunak est arrivé deuxième avec 23% des voix. Tom Tugendhat, dont les lecteurs avaient précédemment élu le favori d’une liste plus longue lors d’un récent sondage auprès des lecteurs, est arrivé troisième, avec 15% des voix. Liz Truss et Kemi Badenoch ont obtenu respectivement huit et six pour cent.

Un commentateur du nom d’AnOldGoat a déclaré: «C’est extraordinaire que les conservateurs soient obligés de choisir entre cinq candidats aussi terribles.

« Mordaunt devancera Sunak. Il n’est pas impossible qu’il y ait un choc et que l’un d’eux obtienne un pourcentage suffisant pour que l’autre abandonne.

‘Redthistle’ a ajouté : « Mordaunt est populaire auprès des membres. Face au choix ultime entre Sunak et Mordaunt, ils choisiront Mordaunt.

Le sondage auprès des lecteurs a eu lieu au cours du week-end, lorsque les cinq derniers candidats ont pris part à deux débats télévisés.

Le lecteur ‘KD1958’ a déclaré vendredi: “Basé uniquement sur le face-à-face C4 de ce soir, Tom Tugendhat, avec une nette marge.”

Certains lecteurs ont été déçus qu’il n’y ait pas eu d’option pour voter « ça m’est égal » cette fois-ci. Le commentateur Finbarr65 a écrit : “Il devrait y avoir une option – “Don’t Care” [Each] l’un d’eux est aussi mauvais que l’autre.

Lundi, Sky News a annoncé avoir annulé le dernier débat télévisé de la course à la direction des conservateurs, après que M. Sunak et Mme Truss se soient retirés de l’événement.

Les deux hommes seraient plutôt désireux de se concentrer sur le scrutin final des députés conservateurs mercredi, mais on craint que les deux débats précédents n’aient infligé des dommages “incroyables” au Parti conservateur.

Mme Truss et M. Sunak se sont affrontés dimanche soir lors du deuxième débat télévisé, l’ex-chancelière accusant la ministre des Affaires étrangères d’avoir proposé des propositions “socialistes” dans sa candidature au numéro 10.

La chef adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner, a qualifié la course à la direction des conservateurs de “terriblement embarrassante”.

Le prochain tour de scrutin aura lieu ce soir, avec des tours suivants si nécessaire jusqu’à ce qu’il reste deux candidats, qui s’affronteront ensuite au cours de l’été pour gagner le soutien des députés conservateurs. Leur choix du prochain Premier ministre sera annoncé le 5 septembre.

Le sondage auprès des lecteurs s’est déroulé du vendredi 15 juillet au lundi 18 juillet. Il y avait 121 entrées. Mme Mordaunt a obtenu 58 voix, M. Sunak 28, M. Tugendhat 18, Mme Truss 10 et Mme Badenoch sept.

Suivez les derniers rebondissements via Les Indépendants blog en direct.