Leadership conservateur : Moments clés de la course

OTTAWA –

Il ne reste que deux semaines avant que le Parti conservateur du Canada n’annonce son nouveau chef le 10 septembre.

Alors que près de la moitié des bulletins de vote ont déjà été déposés, les cinq candidats – Pierre Poilievre, Jean Charest, Roman Baber, Scott Aitchison et Leslyn Lewis – sont occupés à rallier des appuis dans une dernière poussée pour obtenir le vote.

La course pour le prochain chef du parti a commencé début février, quand Erin O’Toole a démissionné de son poste le plus élevé. Les candidats au poste devaient ensuite payer les frais d’inscription nécessaires et soumettre les signatures de 500 membres du parti en avril pour faire inscrire leur nom sur le bulletin de vote.

Les bulletins de vote ont été envoyés à un nombre record de membres du parti début juillet et doivent être retournés d’ici le 6 septembre. Environ 326 000 bulletins de vote ont été retournés jeudi, selon le porte-parole du parti Yaroslav Baran.

Avec le compte à rebours, CTVNews.ca a compilé un tour d’horizon des moments clés de la course.



NUMÉROS D’ADHÉSION HISTORIQUES

Fin juillet, le parti a annoncé que sa liste de membres finalisée avait atteint près de 679 000 personnes, affirmant que ce nombre faisait du Parti conservateur le plus grand parti de l’histoire du Canada en termes d’adhésions.

Baran a déclaré à l’époque que le nombre de membres avait quadruplé depuis l’année dernière. Chaque province et territoire a vu son adhésion au moins doubler, a-t-il dit, tandis que le nombre a quadruplé à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique.

Le nombre de bulletins de vote retournés jusqu’à présent a déjà dépassé le nombre de suffrages exprimés lors de l’élection à la direction de 2020.

Le président du parti, Robert Batherson, a déclaré dans un communiqué en juillet que «l’augmentation massive du nombre de membres» prouve l’excitation que la course a provoquée et «l’élan pour un changement de gouvernement à Ottawa».

Le parti a refusé de divulguer le nombre d’adhésions vendues par les campagnes à la direction individuelles, on ne sait donc pas si un candidat peut revendiquer la responsabilité de la houle dans certaines régions. Mais Pierre Poilievre a affirmé en juin que sa campagne avait vendu près de 312 000 adhésions.



CHAREST ET POILIEVRE SONT PERÇUS PRENEURS

La course semble être réduite à deux favoris : le député de longue date Pierre Poilievre et l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest.

Poilievre, qui est député depuis 18 ans, fait campagne sur un message de liberté prometteuse pour les Canadiens et de se débarrasser des «gardiens». Le député de la région d’Ottawa a attiré les plus grandes foules de tous ses concurrents depuis qu’il a annoncé sa candidature en février et affirme avoir été appuyé par la majorité du caucus conservateur fédéral.

En juillet, l’ancien premier ministre Stephen Harper a appuyé Poilievre, déclarant dans une vidéo publiée sur Twitter que Poilievre avait présenté les «arguments les plus solides» pour pouvoir recruter de nouveaux membres du parti et remporter les prochaines élections générales.

Mais Poilievre a également été la cible principale de la condamnation de nombreux politiciens et experts, critiques de ses politiques populistes et de la délégitimation de certaines institutions, comme la Banque du Canada.

Charest, pour sa part, a été approuvé par 16 députés, en juillet, et a été largement considéré comme le candidat le plus modéré, faisant campagne sur ses antécédents en tant qu’ancien premier ministre du Québec.

Les deux candidats favoris ont concentré bon nombre de leurs attaques l’un sur l’autre tout au long de la course, Poilievre accusant Charest d’être un libéral, et Charest affirmant que Poilievre devrait être disqualifié de la course pour avoir soutenu le convoi de camionneurs en février.

Selon un sondage Léger publié en août, Poilievre est clairement le favori parmi les membres du PCC, tandis que Charest a plus de soutien parmi les Canadiens en général.

L’écart pourrait signifier des défis lors des prochaines élections générales, a déclaré le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque, à La Presse canadienne, selon qui devient chef et s’il est capable d’unir le parti pour renverser le gouvernement libéral.

Charest n’a pas dit s’il se présenterait toujours comme député conservateur aux prochaines élections générales s’il perdait le leadership.



DISQUALIFICATION DE PATRICK BROWN

Début juillet, le maire de Brampton, Patrick Brown, a été disqualifié de la course à la chefferie, à la suite de « graves allégations d’actes répréhensibles ».

Brown a d’abord déclaré qu’il se battrait contre ce qu’il a appelé des “allégations fantômes” et a insisté sur le fait que sa campagne “n’avait rien fait de mal”.

Mais Debra Jodoin, une organisatrice conservatrice de longue date, a par la suite publié une déclaration par l’intermédiaire de son avocat affirmant que Brown était impliqué dans le fait qu’une société tierce la payait pour le travail qu’elle avait effectué dans le cadre de sa campagne.

Un comité examinant l’éviction de Brown a conclu plus tard que le parti avait suffisamment de preuves pour le disqualifier, a rapporté La Presse canadienne. Brown a depuis annoncé sa candidature à la réélection en tant que maire de Brampton.

La stratège conservatrice et présidente de Texture Communications, Melanie Paradis, a déclaré à CTV News Channel en juillet qu’il serait très difficile de prédire l’impact de la disqualification de Brown sur la course, car le vote est pondéré par circonscription, par opposition à un système de vote individuel.

“Ce sera très intéressant de voir comment cela se déroulera”, a-t-elle déclaré. « Où vont ces électeurs ? Les gens qu’il a recrutés vont-ils quelque part ? Ou vont-ils tomber ? Auquel cas, cela changerait complètement le calcul des points dans chaque circonscription », a déclaré Paradis.

Le nom de Brown est toujours sur les bulletins de vote, cependant, parce que le parti “simplement [didn’t] avoir le temps de faire une réimpression » des près de 679 000 bulletins de vote, tout en s’assurant que les électeurs ont le temps de retourner leur bulletin de vote rempli avant la date limite du 6 septembre, a déclaré le président du parti Robert Batherson à CTV News Channel en juillet.



DÉBATS LITIGES

Depuis mai, les candidats ont participé à trois débats officiels.

Le premier débat officiel en anglais à la mi-mai a promis de se concentrer sur la politique, mais a suscité de vives critiques pour son format. Le débat comportait un triste effet sonore de trombone lorsque les candidats enfreignaient les règles du débat et des questions sur les préférences de la culture pop, des émissions de télévision préférées à la musique en passant par les livres, tandis que les candidats devaient tenir des pagaies lorsqu’ils voulaient parler.

Au cours du débat en français quelques semaines plus tard, les candidats ont profité de ce qu’ils pensaient être le dernier débat officiel pour lancer des attaques pointues contre leurs adversaires.

Mais après que Charest ait fait pression pour un troisième débat officiel, arguant que les nouveaux membres du parti en bénéficieraient, le parti a tenu un 3 août, avec seulement trois candidats participants.

Poilievre et Lewis ont sauté l’événement, encourant des amendes de 50 000 $. Pendant ce temps, Charest, l’ancien député provincial de l’Ontario Roman Baber et le député Scott Aitchison, ont débattu dans les deux langues officielles, assis autour d’une grande table bleue – une configuration que Charest a qualifiée de “bizarre”.



UNE BATAILLE POUR L’ÂME DU PARTI ?

La course a souvent été qualifiée de bataille pour l’âme du parti conservateur, beaucoup se demandant comment le vainqueur espère rassembler tous ses membres – et les perdants de la course – sous une grande tente bleue après une campagne aussi controversée.

Les détracteurs de Poilievre l’ont accusé d’avoir érodé la confiance des Canadiens dans leurs institutions, après qu’il ait promis à plusieurs reprises de « se débarrasser des gardiens ». Pendant ce temps, Baber et la députée Leslyn Lewis ont été accusées de colporter des théories du complot.

Baber a exprimé tout au long de la course son opposition aux mesures pandémiques, ce qui est en grande partie ce qui l’a fait évincer du caucus du premier ministre de l’Ontario Doug Ford l’année dernière, tandis que Lewis a fait part de ses inquiétudes concernant le Forum économique mondial, le traité de pandémie de l’OMS, l’efficacité de COVID -19 vaccins et avortement.

L’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark – tout en soutenant Charest – a prononcé un discours à Edmonton plus tôt ce mois-ci dans lequel elle a déclaré que le parti faisait « sa course aux extrêmes pour jouer jusqu’aux limites de la fracture politique ».

Mais certains candidats ont vanté leurs messages de coopération et la nécessité de l’unité du parti. Lewis a publié une lettre en août déclarant qu’elle “détestait la politique” et refusait d’attaquer ses adversaires. Et Aitchison a promis de “ramener le respect à la politique à Ottawa” tout au long de sa “Tournée Espoir et Respect”.

Et le débat officiel final de la campagne a mis l’accent sur l’unité du parti, les trois participants s’efforçant de s’éloigner de la rhétorique de division des six derniers mois et de souligner à la place la nécessité de se rassembler après l’annonce du nouveau chef.



Avec des fichiers de Rachel Aiello et Sarah Turnbull de CTV, et de La Presse Canadienne