Leadership conservateur: Liz Truss s’engage à construire le projet Northern Powerhouse Rail supprimé par Boris Johnson

Liz Truss fait une offre audacieuse pour les votes des conservateurs du Nord en promettant un nouveau système ferroviaire coûtant des dizaines de milliards – un projet abandonné par son gouvernement il y a à peine huit mois.

Boris Johnson a été accusé de trahison en novembre dernier lorsqu’il a supprimé les connexions à grande vitesse prévues à travers les Pennines, affirmant qu’elles avaient échoué sur “l’abordabilité et le rapport qualité-prix”.

Maintenant, la favorite de la course à la direction des conservateurs – s’exprimant avant les premières rafles à Leeds – s’est engagée à rétablir le projet si elle remporte la course pour devenir le prochain Premier ministre.

Mme Truss a fait valoir que le programme complet de Northern Powerhouse Rail, allant de Liverpool à Leeds via Manchester et Bradford, apporterait «de la croissance et des investissements commerciaux» dans le Nord.

« Nous construirons le Northern Powerhouse Rail pour relier les collectivités et libérer le potentiel dans tout le Nord. C’est ainsi que nous créerons de meilleurs emplois dans le Nord et améliorerons la productivité », a-t-elle déclaré aux journaux du Nord.

Les propositions de M. Johnson ont réduit le budget de Northern Powerhouse Rail de 24,9 milliards de livres sterling, remplaçant la vision originale d’une nouvelle ligne par des améliorations aux itinéraires existants.

La ministre des Affaires étrangères a également volé une marche sur sa rivale Rishi Sunak en obtenant l’approbation du président du groupe de recherche nord des députés conservateurs.

Jake Berry a déclaré au Poste du Yorkshire: “Liz est quelqu’un qui fait avancer les choses, qui a prouvé qu’elle peut tenir ses promesses et qu’on peut lui faire confiance pour tenir ses promesses.”

Le soutien est un coup dur pour M. Sunak, qui est soutenu par l’influent maire de Tees Valley, Ben Houchen, et espérait être considéré comme le candidat le plus attaché à la promesse de «nivellement vers le haut».

