Leadership conservateur: les réductions d’impôts de Liz Truss nuiront aux services publics et feront exploser les règles du Trésor, préviennent les économistes

Les plans de réduction d’impôts de 30 milliards de livres sterling de Liz Truss ont été bafoués par les économistes, qui préviennent qu’ils alimenteront l’inflation et risqueront un retour à l’austérité tout en enfreignant les règles du Trésor.

La favorite de la course à la direction des conservateurs a été entraînée dans une dispute préjudiciable sur la crédibilité de sa stratégie, après avoir soutenu qu’elle apprivoiserait la montée en flèche de l’inflation – renversant l’orthodoxie économique.

Un professeur d’économie a déclaré L’indépendant l’affirmation était “ridicule”, tandis que le respecté Institute for Fiscal Studies est allé plus loin, soulignant également le danger pour les services publics et les règles de dépenses.

La dispute est survenue alors que Rishi Sunak a rejeté la proposition de sa réduction d’impôt sur le revenu de 1p – annoncée pour le printemps 2024 – pour éloigner les membres conservateurs de Mme Truss, afin de souligner ses références de «responsabilité fiscale».

L’IFS a conclu que les propositions de Mme Truss “entraîneraient probablement la violation des règles budgétaires actuelles” – nécessitant des emprunts pour les dépenses quotidiennes et laissant la dette encore en augmentation lors des prochaines élections.

Le groupe de réflexion a mis en garde contre une “détérioration de la qualité” des services publics si, comme elle l’a suggéré, Mme Truss fait passer les réductions d’impôts avant la protection des services contre la hausse de l’inflation dans son budget d’urgence d’automne.

Le verdict accablant est intervenu alors que la ministre des Affaires étrangères semblait sur le point de remporter la victoire dans le concours – assurant une avance béante de 24 points sur son rival, M. Sunak, dans un sondage auprès des membres conservateurs.

Pendant la campagne électorale à Peterborough, Mme Truss a doublé ses plans, rejetant l’avertissement de l’IFS selon lequel elle enfreindrait les règles fiscales et insistant sur le fait que ses réductions d’impôts sont «abordables».

Elle a signalé qu’elle était prête à faire des coupes si nécessaire, en disant: «Quand j’étais ministre du Trésor, j’étais en charge des dépenses publiques. J’ai contrôlé efficacement les dépenses publiques.

Plus tôt, lors de sa première grande interview de campagne, la ministre des Affaires étrangères avait haussé les sourcils en disant Radio BBC 4: “Mes réductions d’impôts feront baisser l’inflation.”

Le paquet comprend l’annulation de la hausse de l’assurance nationale pour financer le NHS (coût annuel de 13 milliards de livres sterling), la suppression de la hausse prévue de l’impôt sur les sociétés de 19% à 25% (17 milliards de livres sterling), la suppression de la taxe verte sur les factures d’énergie (coût inconnu) et plus d’aide aux soignants pour qu’ils s’absentent du travail (coût inconnu).

Mme Truss a rejeté le “consensus du Trésor, des économistes”, les accusant de “colporter un type particulier de politique économique pendant 20 ans” qui “n’a pas apporté de croissance”.

«Ce dont les gens en Grande-Bretagne ont désespérément besoin maintenant, c’est du changement. Nous devons libérer les investissements dans notre pays », a insisté la candidate, affirmant que ses réductions d’impôts stimuleraient « l’offre de l’économie ».

“La raison pour laquelle nous avons de l’inflation est qu’il s’agit d’un choc d’offre, combiné à une politique monétaire légèrement accommodante au fil du temps”, a déclaré Mme Truss, ajoutant à propos de sa stratégie : “Ce n’est pas un pari”.

Mais le Dr Jo Michell, professeur agrégé d’économie à l’UWE Bristol, a déclaré L’indépendant: « Les réductions d’impôts qu’elle propose sont plus susceptibles d’être inflationnistes donc, selon la prépondérance des probabilités, ses commentaires sont faux.

“C’est certainement un pari – dire que le plan n’a aucun risque [of increasing inflation] est ridicule.

Frances Coppola, économiste financière et écrivain, a mis en garde contre une forte probabilité que les plans “se retournent” et nuisent à l’économie, déclarant : “Ces réductions d’impôts sont susceptibles d’être inflationnistes à court terme”.

Elle a comparé la situation à la “course vers la croissance” d’Edward Heath, blâmée pour l’inflation galopante dans les années 1970, ajoutant : “Liz Truss utilise exactement le même argument – que l’inflation se résoudra si nous faisons croître l’économie”.

M. Sunak a ajouté sa propre critique, convenant que de telles réductions d’impôts seraient “inflationnistes”, racontant Radio LBC: “Si le gouvernement se lance dans une énorme frénésie d’emprunts, cela ne fera qu’empirer la situation.”

L’ancien chancelier a admis qu’il était l’outsider dans la bataille pour le n ° 10, malgré le soutien de 137 députés conservateurs, une avance considérable sur les 113 du ministre des Affaires étrangères.

En plus de la ligne des réductions d’impôts, il est vulnérable à la colère de certains membres conservateurs qu’il a aidé à déclencher le départ de Boris Johnson – en démissionnant – alors que Mme Truss le soutenait.

Et sa réputation ne s’est pas complètement remise de la controverse sur le statut fiscal non-dom de sa femme, ou de la révélation qu’il a une carte verte américaine alors qu’il était chancelier.

Dans son interview, M. Sunak a eu du mal à étayer sa prétention au manteau thatchérien, pointant son idée de ports francs comme un exemple de son radicalisme qui pourrait correspondre au sien.

Il a déclaré que ce serait “une priorité” de faire fonctionner la politique controversée des expulsions du Rwanda, parallèlement à la nomination d’un nouveau conseiller en éthique après que le Premier ministre ait refusé de pourvoir le poste.

Et il a cherché à exploiter sa plus grande popularité auprès du grand public, affirmant : “Si vous regardez toutes les preuves des sondages, il est assez clair que je suis la meilleure personne pour vaincre Sir Keir Starmer.”