Leadership conservateur: les espoirs disent qu’il est temps pour l’unité

OTTAWA –

Lorsque trois candidats à la direction conservatrice se sont rencontrés la semaine dernière pour un débat, le même mot n’a cessé de se répéter.

Unité. Ou plus précisément, le besoin.

Dans un concours largement considéré comme une bataille pour l’âme du parti, qui a mis en évidence des fissures vieilles de plusieurs décennies entre les groupes qui composent sa coalition même, que faudrait-il pour parvenir à l’unité après la révélation des résultats le 10 septembre ?

Alors que cette question persiste, de nombreux membres du parti et au-delà se préparent à un scénario dans lequel Pierre Poilievre remporte la victoire.

Une grande partie de cette réflexion est basée sur la popularité de longue date du député auprès de la base existante, associée à sa capacité à attirer de grandes foules et à vendre ce que sa campagne prétend avoir été plus de 300 000 adhésions.

Mais après avoir gagné vient le défi de diriger.

“Quelqu’un doit réfléchir au lendemain matin”, a déclaré Garry Keller, ancien chef de cabinet de Rona Ambrose, qui a été chef par intérim du parti après la perte du gouvernement en 2015.

Sur les 118 autres membres du caucus, un énorme 62 ont appuyé Poilievre. Cela est comparé à la course à la direction du parti en 2020, lorsque le caucus était plus équitablement réparti entre Peter MacKay et l’éventuelle gagnante, Erin O’Toole.

L’incapacité d’O’Toole à gérer le caucus après avoir perdu les élections de 2021 face aux libéraux a finalement conduit à sa chute. Il a été expulsé par un vote de ses députés en vertu des dispositions de la loi sur la réforme, des mesures qui resteront en place pour le prochain chef.

Poilievre a déclaré que son message de campagne sur la “liberté” était un grand rassembleur parmi les conservateurs. Cependant, Keller a déclaré que si certains membres du caucus pensent que cela signifie qu’ils pourront dire ce qu’ils veulent sur les réseaux sociaux, ils ne devraient pas.

“Je pense que les gens seront uniquement désabusés de cette notion.”

Poilievre et ses partisans ont été accusés tout au long de la course d’avoir semé la désunion au sein du parti en lançant des attaques personnelles contre des rivaux, notamment l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest.

Plus récemment, des députés soutenant Poilievre – ainsi que Scott Aitchison, un représentant rural de l’Ontario et un autre concurrent à la direction – ont remis en question si Charest, qui a passé les 20 dernières années en dehors de la politique fédérale, envisageait de rester dans le parti après le la course est terminée.

Le député de longue date de la Colombie-Britannique, Ed Fast, coprésident de la campagne de Charest, a tweeté “les tests de pureté doivent cesser” et a averti les membres du parti que lorsque les conservateurs sont divisés, les libéraux gagnent.

Fast lui-même a démissionné de son rôle de porte-parole en matière de finances après avoir critiqué le vœu de Poilievre de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, ce qui a ébouriffé certaines plumes au sein du caucus.

“C’est une triste situation que Jean Charest, un patriote et champion de l’unité canadienne, continue de voir sa loyauté remise en question par des membres du parti qui cherchent à attiser la division”, a déclaré Michelle Coates Mather, porte-parole de sa campagne.

“Quelle est la fin de partie ici exactement? Perdre la prochaine élection fédérale en s’aliénant les députés conservateurs qui appuient Charest? Cela semble une mauvaise stratégie pour un parti qui cherche à élargir sa base et à gagner une élection fédérale.”

Alors que Poilievre bénéficie du soutien majoritaire du caucus du parti, la plupart des 10 députés québécois du parti soutiennent Charest, ouvrant la question de ce qui se passera ensuite s’il ne réussit pas.

Interrogé récemment sur cette possibilité, le député Alain Rayes, qui organise la campagne de Charest, a exprimé sa confiance dans les chances de l’ancien premier ministre du Québec, affirmant que le parti n’a pas besoin d’une “politique de division à l’américaine”.

“Je suis profondément convaincu que nos membres feront le bon choix”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le groupe Centre Ice Conservatives, un groupe de défense du centre-droit formé pendant la course à la direction, soutient que le parti a de la place pour grandir s’il quitte les marges et se concentre sur les questions qui comptent dans le courant dominant.

Le directeur Michael Stuart dit que Charest et Poilievre ont des politiques qui parlent aux centristes, et ce qu’ils entendent de la part des partisans de leur groupe est un désir de se concentrer davantage sur les «questions de table», comme la croissance économique et les emplois.

“Il y a beaucoup de distraction avec le bruit autour des vaccins et du convoi et ce genre de choses.”

Non seulement Poilievre a soutenu le « Freedom Convoy », mais il a utilisé son message de « liberté » pour faire campagne sur la colère et la frustration que les gens ressentaient à cause des règles COVID-19 imposées par le gouvernement, comme les mandats de vaccins et de masques.

Comment il va gérer les conservateurs sociaux reste également une question ouverte.

Poilievre s’est engagé à ce qu’aucun gouvernement qu’il dirige n’introduirait ou n’adopte de législation restreignant l’accès à l’avortement.

Jack Fonseca, directeur des opérations politiques du groupe anti-avortement Campaign Life Coalition, a déclaré que beaucoup de ceux qui s’opposent fermement aux mandats de vaccination partagent également des valeurs avec les conservateurs sociaux.

“Ils sont en grande partie pro-liberté, pro-famille, et oui, même pro-vie et pro-foi”, a-t-il déclaré.

Les conservateurs sociaux ont traditionnellement été une partie bien mobilisée de la base du parti lors des courses à la direction et ont aidé à remporter des victoires pour O’Toole et l’ancien chef Andrew Scheer, qui aide maintenant Poilievre dans la course.

Alors que Fonseca et d’autres groupes anti-avortement encouragent les membres à choisir la candidate sociale conservatrice Leslyn Lewis comme premier choix, il a déclaré que les “conservateurs de la liberté” recrutés par Poilievre s’attendraient à des résultats.

Cela inclut de donner à Lewis un rôle de critique, a-t-il déclaré.

“Il sera obligé de faire face à cette réalité et de tenir des engagements politiques envers les conservateurs de la liberté et les conservateurs sociaux qui sont sa base.”

“Si ce n’est pas le cas, le danger est que vous deveniez une volte-face comme Erin O’Toole”, a-t-il déclaré, faisant référence aux retours en arrière que l’ancien chef a faits sur des promesses après avoir remporté le leadership.

Les tests de pureté doivent cesser. Trudeau gagne quand @CPC_HQ est divisé. @jeancharest_ s’est toujours manifesté pour les conservateurs et les Canadiens. Il a été clair : il travaillera avec tous les conservateurs pendant et après cette course à la chefferie pour vaincre Trudeau. – Ed Fast (@HonEdFast) 5 août 2022



