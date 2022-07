Leadership conservateur: les Brexiteers divisés sur le candidat à soutenir

Les députés conservateurs du Groupe de recherche européen (ERG) sont divisés sur le candidat qui défendra le mieux la cause du Brexit, soulignant une fracture plus large à la droite du parti sur un candidat pour affronter le favori Rishi Sunak.

Il semblait probable que la procureure générale Suella Braverman absorberait le soutien du groupe conservateur après que le vice-président de l’ERG, David Jones, et le haut responsable de l’ERG, Sir Bernard Jenkin, l’aient soutenue mercredi.

Mais Mark François, président de l’ERG, a révélé qu’il soutenait sa rivale Liz Truss, une électrice restante qui a depuis brillé ses références avec une position intransigeante sur le protocole d’Irlande du Nord.

“J’ai personnellement décidé de voter pour que Liz Truss soit notre prochain Premier ministre”, a déclaré M. François. Le télégraphe sur son successeur favori de Boris Johnson.

“Le programme de réduction d’impôts du ministre des Affaires étrangères bénéficie du soutien de tout le parti”, a-t-il ajouté. “Elle possède à la fois l’expérience et la capacité de leadership nécessaires pour unir le Parti conservateur en ces temps difficiles.”

M. François vote de la même manière que les ardents Brexiters Jacob Rees-Mogg et Nadine Dorries – qui ont affirmé que Mme Truss était “une Brexiteer plus forte que nous deux”.

Son vieil allié Steve Baker, l’ancien président de l’ERG et autoproclamé «hardman du Brexit», a été l’un des principaux soutiens de la campagne de Mme Braverman – affirmant qu’il était vital que le prochain Premier ministre ait «une foi sincère dans le Brexit».

Alors que certains Brexiteers du parti optent pour Kemi Badenoch, le militant de Leave John Baron, une autre figure de proue de l’ERG, a jeté son poids derrière Penny Mordaunt.

Mais M. Baker a dénoncé les références de Mme Mordaunt sur la législation sur le Brexit, déclarant à LBC : « Je suis désolé Penny, mais où étais-tu quand j’avais besoin de toi ? Elle était censée être une Brexiteer.

Sir Bernard, président du comité directeur de l’ERG, a déclaré que Mme Braverman était “l’une des personnes les plus courageuses et les plus fondées sur des principes que j’ai jamais rencontrées” et quelqu’un qui “n’a pas fait de compromis” sur le Brexit.

Une source conservatrice a déclaré L’indépendant l’ERG avait accepté mardi de soutenir Mme Truss et Mme Braverman pour les maintenir dans la course pour l’instant.

La procureure générale Suella Braverman lance une candidature à la direction (Stefan Rousseau / PA) (fil de sonorisation)

La Brexiteer Esther McVey a haussé les sourcils en rejoignant l’équipe de Jeremy Hunt ce week-end, alors que l’ancienne secrétaire à la Santé modérée cherchait à gagner le soutien des militants du parti Leave.

En la comparant au fleuret de Tony Blair, John Prescott, M. Hunt a déclaré qu’il ferait de McVey son vice-Premier ministre. “Elle a remporté beaucoup d’élections contre les travaillistes dans le nord, je les ai gagnées contre les démocrates libéraux dans le sud.”

Mme Truss a fait appel aux Brexiteers en affirmant qu’elle était une “Remainer réticente” lors du référendum de 2016 sur le Brexit. “Si je pouvais voter maintenant, je voterais pour quitter l’Union européenne”, a-t-elle déclaré. Le spectateur.

Elle a ajouté: «J’étais un restant réticent. J’étais fidèle au premier ministre de l’époque, David Cameron.

La ministre des Affaires étrangères a également déclaré aux députés conservateurs qu’elle était “prête” à retirer le Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l’homme si les réformes visant à réduire l’influence des juges à Strasbourg ne réussissaient pas.

Cependant, l’équipe de Mme Truss a insisté sur le fait qu’une telle décision serait un dernier recours. La voie privilégiée par le candidat pour réduire l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg serait la « charte des droits » proposée par le gouvernement.

M. Hunt et son collègue candidat Tom Tugendhat se sont engagés à faire avancer la législation controversée de M. Johnson pour abandonner unilatéralement les contrôles de protocole au mépris de l’UE.

Les modérés qui soutiennent le reste ont tous deux promis de faire avancer le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord, malgré les avertissements qu’il enfreindrait le droit international.