Leadership conservateur: le parti revendique 678 708 électeurs éligibles

OTTAWA –

Le Parti conservateur du Canada a annoncé sa liste définitive de membres, indiquant qu’un total de 678 708 personnes pourront voter dans la course à la chefferie.

Dans un communiqué publié vendredi, le porte-parole du parti, Yaroslav Baran, a déclaré que le nombre de membres avait quadruplé depuis l’an dernier, affirmant que cela faisait des conservateurs le plus grand parti de l’histoire du Canada en termes de nombre de membres.

Le Parti libéral du Canada, pour sa part, a déclaré qu’il comptait près de 300 000 membres lors de sa dernière élection à la direction, en 2013.

Selon les chiffres du parti, la croissance la plus importante s’est produite au Québec, où le nombre d’adhésions est passé de 7 648 à la fin de l’année dernière à 58 437 maintenant.

Alors qu’il y avait 261 984 membres au total lors de la course à la chefferie de 2020, le parti affirme qu’il y a maintenant près de 300 000 personnes éligibles pour voter rien qu’en Ontario. Le parti affirme que le nombre de membres a doublé, au moins, dans toutes les provinces et tous les territoires, et a même quadruplé à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique.

Le parti ne publiera pas le nombre d’adhésions vendues par les campagnes à la direction individuelles, on ne sait donc pas si un candidat peut revendiquer la responsabilité de l’énorme croissance dans certaines régions.

Le parti affirme que 80 000 membres ont déjà envoyé leurs votes. Mais le nombre exact des quelque 679 000 membres qui voteront avant la date limite du 6 septembre ne sera pas connu avant l’annonce du gagnant le 10 septembre.

La date limite pour devenir membre, et donc pouvoir voter lors de la prochaine élection à la direction, était le 3 juin.

Le PCC a publié la liste électorale finalisée de la direction de 2022, indique qu’il y a 678 708 membres éligibles du parti. “Cela fait du Parti conservateur le plus grand parti de l’histoire du Canada en nombre de membres”, indique le communiqué. Voir la répartition complète des adhésions. Le parti cite une forte croissance au Québec. pic.twitter.com/oJ0GfMIa8Q – Rachel Aiello (@rachaiello) 29 juillet 2022

Le précédent nombre record de membres du parti remonte à 2004, lorsque le Parti progressiste-conservateur de l’époque et l’Alliance canadienne de l’époque ont fusionné pour créer le Parti conservateur du Canada. Il y avait alors près de 282 000 membres. Depuis lors, le record lors d’une campagne à la direction a été atteint en 2020 avec 261 984 membres.

« Cette augmentation massive du nombre de membres démontre l’enthousiasme généré par cette course à la chefferie et l’élan pour un changement de gouvernement à Ottawa », a déclaré le président du Parti conservateur, Robert Batherson, dans le communiqué.

Les responsables du parti ont publié une liste préliminaire des membres des campagnes à la direction fin juin pour examen. Toutes les campagnes ont ensuite eu la possibilité de contester les adhésions. À cette époque, il y avait environ 675 000 membres sur la liste.

Selon le parti, la liste finale compte environ 3 500 membres de plus car la période d’examen a laissé le temps aux campagnes de contester certaines des exclusions, prouvant que certains membres devraient en fait avoir le droit de voter.