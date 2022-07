Leadership conservateur: la montée en puissance de Penny Mordaunt s’accélère alors que Rishi Sunak remporte le deuxième tour de scrutin

Penny Mordaunt a poursuivi sa remarquable montée en puissance dans la course pour devenir la prochaine dirigeante conservatrice et première ministre, remportant 83 voix au deuxième tour de scrutin.

Comme prévu, Rishi Sunak reste en tête avec 101 contributeurs – car Suella Braverman a été éliminée du concours – mais Mme Mordaunt continue de souffler dans le cou de l’ancien chancelier.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss reste en grande difficulté après une campagne qui n’a pas réussi à s’enflammer. Elle n’a recueilli que 64 voix.

Kemi Badenoch reste un rival pour être le candidat de la droite du parti, avec 49 voix – tandis que le centriste Tom Tugendhat a reculé, passant de 37 à seulement 32 voix.

M. Tugendhat va maintenant subir des pressions pour se retirer du concours, mais a suggéré qu’il continuerait à se battre dans l’espoir d’impressionner lors des débats télévisés en direct du week-end.

Mme Braverman n’a obtenu que 27 voix, ce que le camp Truss cherchera désespérément à saisir au cours des prochains jours avant le troisième scrutin de lundi.

La première étape du concours ne se terminera que mercredi prochain – à moins que quelqu’un ne se retire – après quoi les membres du parti conservateur choisiront entre les deux candidats survivants, au cours du mois d’août.

Un sondage explosif mercredi a donné à la peu connue Mme Mordaunt une énorme avance parmi la base – qui semble favoriser une rupture nette avec les ministres du cabinet entachés par le règne de Boris Johnson.

Le camp de M. Sunak s’est dit “satisfait” du résultat et a fait valoir que ses rivaux changeaient de position, selon une source : “Certains des autres candidats commencent maintenant à revenir sur ce qu’ils ont dit auparavant”.

L’ancien chancelier ne participerait pas à “ces jeux amusants que certaines personnes ont suggérés”, a insisté la source – au milieu de suggestions selon lesquelles des votes pourraient être “prêtés” à Mme Truss, pour assommer Mme Mordaunt.

Cela semble de toute façon hautement improbable, étant donné que M. Sunak aurait espéré avoir obtenu beaucoup plus de 101 supporters à ce stade.

Le camp Truss a minimisé les attentes selon lesquelles elle se débattait, arguant qu’elle ne gagnerait probablement jamais à l’élimination mercredi de Jeremy Hunt de la course.

Simon Clarke, secrétaire en chef du Trésor et partisan de Truss, a insisté: «Je pense que nous sommes en très bonne position dans cette course, par rapport à l’endroit où nous nous attendions à être à ce stade.

Il a désigné les partisans de Mme Braverman comme un groupe susceptible de passer au ministre des Affaires étrangères, car ils “partagent ses opinions sur les questions européennes”.

M. Sunak, qui n’a plus que 19 voix pour une place garantie dans le second tour, a tweeté: «Je suis extrêmement reconnaissant du soutien continu de mes collègues et du grand public.

“Je suis prêt à donner tout ce que j’ai au service de notre nation. Ensemble, nous pouvons restaurer la confiance, reconstruire notre économie et réunifier le pays.