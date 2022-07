Leadership conservateur – en direct: Penny Mordaunt sous le feu alors que des couteaux sortent en course pour le n ° 10

Truss promet “livraison, livraison, livraison” pour faire du Royaume-Uni une “nation d’aspiration”

Concluant son argumentaire de leadership, Liz Truss a déclaré :

« Je ne cède pas à Whitehall. Je ne cède pas aux intérêts acquis. Et je ne cède pas aux opposants.

« J’ai prouvé maintes et maintes fois que je peux livrer même quand c’est difficile. En tant que secrétaire au commerce, j’ai conclu des dizaines d’accords commerciaux avec des partenaires comme l’Australie et le Japon lorsque des gens m’ont dit que ce ne serait tout simplement pas possible.

« Face à l’intransigeance de l’UE, j’ai élaboré le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord. Il brise l’impasse de manière légale, en respectant l’accord du Vendredi Saint de Belfast et en empêchant la déchirure de notre précieuse union.

« En tant que secrétaire en chef du Trésor, j’avais une emprise ferme sur les finances de notre pays. Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour que le travail soit fait. C’est pourquoi, mes amis, on me fait confiance pour livrer.

«Nous devons niveler avec le public britannique que notre économie ne se remettra pas sur les rails du jour au lendemain. Les temps vont être durs. Mais je sais que je peux nous mettre sur une trajectoire ascendante d’ici 2024.

« Nous pouvons y arriver en tenant nos promesses, en veillant à ce que les pelles soient dans le sol, que les gens aient un emploi et que l’argent soit généré dans les régions locales de tout le pays. Je sais que cela peut être réalisé en travaillant sans relâche en équipe et en me concentrant sur la livraison, la livraison et la livraison.

«C’est ainsi que nous pouvons renverser la situation et c’est ainsi que les conservateurs peuvent gagner les prochaines élections … Soyons clairs, les travaillistes sont battables, les libéraux sont battables. Il n’y a pas une vague de soutien dans le pays pour Sir Keir Starmer ou Sir Ed Davey. Ce que le peuple britannique réclame, c’est un parti conservateur moderne et uni, prêt avec le courage de ses convictions à tenir les promesses que nous avons faites.