Leadership conservateur – en direct: Boris Johnson “sera un cauchemar permanent” pour le nouveau Premier ministre

« Six minutes entières. Six minutes – un temps non négligeable étant donné que l’ensemble du débat télévisé sur la direction des conservateurs a été accordé à 60 – oui, une heure de notre vie – et six d’entre elles ont été consacrées à disséquer le prix des boucles d’oreilles de Liz Truss, écrit Victoria Richards.

«Oubliez le coût de la vie, le NHS ou les réductions d’impôts – provenaient-ils de Claire’s Accessories? C’est ce que le pays veut savoir, Liz – nous l’exigeons ! Nous méritons de savoir si les bijoux de votre choix vous coûtent 4,50 £ chez un détaillant de grande rue dont il est impossible de s’éloigner sans qu’ils ne paient essentiellement tu prendre des trucs; où toute l’expérience (comme le savent tous les parents d’un enfant préadolescent) est basée sur le fait d’entrer et de se faire remettre un panier et «d’en acheter cinq et d’en obtenir quatre gratuitement», ou d’en acheter un et d’être supplié d’en prendre sept autres, dans différents teintes néon. Et on a inexplicablement un avocat dessus.