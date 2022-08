Leadership conservateur – dernier: Truss et Sunak sous pression pour aider à faire face à la flambée des factures

Liz Truss publie une vidéo de campagne à la direction des conservateurs

Les chefs de file conservateurs sont confrontés à une pression croissante pour aider les ménages à faire face à la hausse du coût de la vie et à la “bombe à retardement financière” qui doit exploser cet automne.

La réponse économique de Liz Truss et Rishi Sunak est devenue le principal champ de bataille dans la tentative de succéder à Boris Johnson en tant que prochain Premier ministre.

Cela survient alors que le ministre des Affaires étrangères s’attire les foudres des alliés de l’ancien chancelier pour avoir suggéré qu’il n’y aura pas de « distribution » et a ensuite minimisé le commentaire.

Mme Truss a déclaré au Financial Times qu’elle « examinerait ce qui peut être fait de plus » à la lumière des avertissements de la Banque d’Angleterre concernant la plus longue récession depuis la crise financière et l’inflation qui a grimpé à plus de 13 %.

Elle a cependant ajouté: “La façon dont je ferais les choses est d’une manière conservatrice de réduire le fardeau fiscal, et non de distribuer des aumônes.”

Claquant le commentaire, M. Sunak a déclaré qu’il était “tout simplement faux d’exclure un soutien direct supplémentaire” aux familles en difficulté cet hiver.