Leadership conservateur – dernier: Liz Truss a appelé à un empannage « bon marché » alors que Rishi Sunak nie avoir poignardé Boris Johnson dans le dos

Tom Newton Dunn qualifie l’attaque médiatique de Truss de “bon marché” après qu’elle s’est excusée à la fin des hustings

Liz Truss a été critiquée pour ses moqueries répétées “bon marché” aux médias par l’animateur de Talk TV Tom Newton Dunn à la fin du dernier événement de campagne électorale pour le leadership conservateur, après avoir blâmé les journalistes pour la chute de Boris Johnson.

Le ministre des Affaires étrangères, qui est le favori dans la course pour succéder à M. Johnson au poste de Premier ministre, avait accusé “certains médias” d’essayer de “dénoncer notre pays” lors de l’événement et a déclaré que Newton Dunn avait posé des questions dans une “gauche”. façon”.

“Pour mémoire, c’est la troisième fois que vous attaquez les médias – dont beaucoup soutiennent votre campagne”, a déclaré Newton Dunn à un moment donné. À la fin de l’événement, il a dit à Mme Truss que ses moqueries aux médias étaient “bon marché – et vous le savez”.

Mme Truss a également rejeté les appels à se réunir avec M. Johnson et son rival Rishi Sunak pour discuter de la crise du coût de la vie et convenir d’un programme de soutien avant la fin de la course à la direction des conservateurs, le qualifiant de “bizarre”.