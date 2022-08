Leadership conservateur – dernier: Boris Johnson “espère un retour populiste”, déclare Rory Stewart

Le plafond des prix de l’énergie est le montant maximum qu’une entreprise de services publics peut facturer à un client moyen au Royaume-Uni par an pour la quantité d’électricité et de gaz qu’ils utilisent, empêchant les entreprises de simplement répercuter les augmentations de coûts sur le consommateur.

Mais le plafond, fixé par le régulateur Ofgem et introduit pour la première fois en janvier 2019, ne s’applique qu’aux clients qui bénéficient d’un tarif variable standard, généralement l’option par défaut et la plus chère d’un fournisseur.