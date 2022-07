Leadership conservateur: de Black Lives Matter à l’immigration – la position des candidats sur la race

En signe d’inquiétude quant à la manière dont la course à la direction se déroule, les chefs de file du Parti conservateur Rishi Sunak et Liz Truss ont confirmé qu’ils ne voulaient pas participer à un débat sur Sky News prévu mardi – incitant le diffuseur à annuler l’émission.

Les cinq candidats – Rishi Sunak, Liz Truss, Penny Mordaunt, Tom Tugendhat et Kemi Badenoch – ont pris part à des débats sur Channel 4 et ITV qui ont vu les futurs premiers ministres expliquer pourquoi ils devraient diriger le pays.

Malgré deux années tumultueuses de course après les manifestations de Black Lives Matter, les questions sur leur position sur l’égalité raciale ont été absentes de la conversation générale sur qui obtiendra les clés du 10 Downing Street.

Bien qu’aucun des candidats n’ait répondu à L’indépendantnous avons examiné leurs antécédents.

Rishi Sunak

Rishi Sunak a exprimé sa «fierté» de ses racines immigrées lors de sa campagne à la direction (fil de sonorisation)

L’ancien chancelier, 42 ans, a défendu l’utilisation par le Premier ministre d’un langage raciste en 2019, la décrivant comme « engageante » et « directe ».

Parmi une multitude de remarques et d’articles incendiaires au cours de sa carrière de journaliste, Boris Johnson a précédemment qualifié les Noirs de “picaninnies” avec “sourires de pastèque”toutes deux insultes raciales, et ont comparé les musulmans portant la burqa à des « boîtes aux lettres ».

Plus récemment, le budget de printemps de M. Sunak a été critiqué par les militants après que le Trésor n’a pas publié une évaluation d’impact sur les égalités détaillant l’impact des annonces des chanceliers sur les groupes minoritaires.

Avec M. Boris Johnson, Rishi Sunak a présidé l’un des pires bilans de morts de Covid au monde, qui a vu des Noirs et des Asiatiques mourir de manière disproportionnée du virus. Son programme « Eat Out to Help Out » a vu un pic de transmissions ravager les communautés les plus vulnérables.

Alors que les manifestations de Black Lives Matter éclataient à travers le Royaume-Uni en juin 2020, l’ancien chancelier a déclaré à Sky News “En tant qu’Asiatique britannique, bien sûr, je sais le racisme existe au Royaume-Uni » mais a insisté sur le fait que « le changement ne se produit pas par des actes de vandalisme et de violence ».

Au cours du même mois, des chefs d’entreprise noirs a écrit à M. Sunak , d’autres ministres du gouvernement et les directeurs généraux des plus grands prêteurs britanniques, pour exiger des mesures visant à améliorer l’offre de crédit et d’autres formes de soutien aux entrepreneurs noirs, asiatiques et appartenant à des minorités ethniques. Aucune suite n’a été donnée à ces demandes spécifiques. À cette époque, il a été confirmé que les propriétaires d’entreprises noires étaient moins susceptibles d’accéder à un financement crucial pendant la pandémie, mais que leurs entreprises étaient plus susceptibles de fermer.

Sunak, l’un des députés les plus riches des communes, a toujours voté pour une réduction des dépenses en prestations sociales . Les familles noires et asiatiques sont parmi les plus pauvres du pays.

Bien qu’il exprime sa «fierté» pour ses racines immigrées et se penche sur ce récit dans le cadre de sa campagne, M. Sunak soutient l’envoi du plan controversé du ministère de l’Intérieur visant à expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda.

Liz Truss

Liz Truss a déclaré que le Royaume-Uni était ferme dans son engagement à lutter contre le racisme dans le monde (PENNSYLVANIE)

L’ancien ministre des affaires étrangères, 46 ans, a toujours voté contre le fait de dépenser de l’argent public pour créer des emplois pour les jeunes qui ont passé une longue période au chômage – dont la majorité sont issus de groupes noirs et de minorités ethniques.

Lors d’un discours devant le groupe de réflexion du Center for Policy Studies en décembre 2020, alors qu’elle était ministre de l’égalité, Mme Truss a dénoncé l’accent mis sur les questions de race, de sexualité et de genre comme “outils de la gauche”.

Au cours du même discours, Mme Truss a affirmé que les enfants de sa classe à l’école étaient incapables de lire ou d’écrire parce que trop de temps était consacré à l’apprentissage du racisme et du sexisme. Cette partie de son discours, qualifié de “bonkers” par les critiques, a été retiré du site Web du gouvernement en raison d’inquiétudes quant à son caractère provocateur.

Écrire pour L’indépendant en réponse aux remarques de Mme Truss, la députée travailliste Diane Abbott a accusé la politicienne de “rejeter les préoccupations concernant les inégalités raciales et de genre comme simplement” à la mode “dans une tentative grossière de plaire aux électeurs blancs du” mur rouge “”.

Mme Truss a été accusée d’avoir établi une “norme épouvantable” en matière d’égalité au sein du gouvernement après qu’il est apparu que sur plus de 250 conseillers commerciaux qu’elle a nommés, moins d’un quart sont des femmes et 95% sont blancs

Selon les données rassemblées par le bureau d’Emily Thornberry du Labour240 des nouvelles recrues entre mi-juillet et décembre 2020 étaient blanches, 12 asiatiques et une seule était noire.

S’exprimant avant un sommet des homologues du G7 à Liverpool en décembre dernier Mme Truss a déclaré que la Grande-Bretagne devait embrasser son histoire “verrues et tout”, l’Empire britannique, si elle veut rivaliser avec des États hostiles – ignorant visiblement les dommages continus que l’impérialisme a causés à ses anciennes colonies.

En octobre 2021, Mme Truss, qui était ministre des Affaires étrangères à l’époque, a déclaré : “Le Royaume-Uni reste ferme dans son engagement à lutter contre le racisme dans le monde.” Pourtant, le politicien n’a pas fait grand-chose pour lutter contre le racisme au Royaume-Uni ou pour soutenir les organisations qui le font.

Elle aussi a suivi la tradition du parti en adoptant une position dure sur l’immigration.

Penny Mordaunt

Penny Mordaunt lors du lancement de sa campagne pour être chef du parti conservateur et premier ministre (fil de sonorisation)

« Mordaunt n’est pas une droitière standard : une social-libérale, les critiques la dénoncent comme une « guerrière éveillée », la Financial Times a déclaré la semaine dernière.

Pourtant, le député de Portsmouth, âgé de 49 ans, considéré comme un concurrent sérieux dans la course à la direction, prend clairement ombrage du terme.

Écrire sur Twitter plus tôt ce mois-ci, elle a déclaré : « Certains veulent nuire à ma réputation pour une raison quelconque. Ils veulent me dépeindre comme “réveillé”. J’ai été élu par les gens pragmatiques et terre-à-terre de Portsmouth North. C’était un siège travailliste. J’ai augmenté ma part de vote à chaque élection. Je vous renvoie à leur jugement.

Après que les supporters anglais aient hué les joueurs qui se sont mis à genoux avant un match en solidarité avec les militants noirs, Mme Mordaunt a déclaré que la réponse n’était pas “utile pour l’équipe”. Dans une interview accordée au journal i, elle a déclaré: “Je pense que ce que les joueurs de football signalent est très clair. C’est clairement un problème crucial pour une grande partie de l’équipe.

Dans son livre, Plus grand : la Grande-Bretagne après la tempêtepublié en mai 2021, le politicien s’est opposé au “racisme occasionnel, à l’homophobie, au privilège blanc, au colonialisme, à la transphobie” dans une vieille sitcom de la BBC It Ain’t Half Hot Mum.

Le livre aussi aurait fait l’éloge le mouvement Black Lives Matter pour avoir attiré l’attention sur “l’inégalité et l’injustice”.

Mme Mordaunt a généralement voté contre les mesures de prévention du changement climatique, qui contribueraient à endiguer une crise en éruption qui affecte de manière disproportionnée les communautés noires et asiatiques, en particulier dans des endroits comme Londres.

Le député a également voté en faveur de l’abrogation de la loi sur les droits de l’homme, que les organismes de bienfaisance ont mis en garde diluerait les protections pour les groupes noirs, asiatiques et minoritaires.

L’espoir de la direction conservatrice a également voté contre le fait qu’il soit illégal de discriminer sur la base de la caste, qui est une forme de discrimination raciale qui n’est pas explicitement illégal au Royaume-Uni. Elle a également systématiquement voté pour la suppression progressive des locations à vie sécurisées, qui affectent le plus les Noirs et les Asiatiques dans la crise du logement, et a voté pour le relèvement du plafond des frais de scolarité de premier cycle en Angleterre à 9 000 £ par an en 2010, une décision qui a depuis quitté de nombreux étudiants minoritaires à faible revenu sont endettés.

Tom Tugendhat

Tom Tugendhat lors du lancement de sa campagne (PENNSYLVANIE)

Le candidat peut-être le moins connu, 49 ans, a généralement voté contre les lois visant à promouvoir l’égalité et les droits de l’homme, y compris un vote contreappelant le gouvernement à veiller à ce que les femmes et les groupes protégés ne soient pas touchés de manière disproportionnée par les modifications apportées aux impôts et aux prestations.

Il a toujours voté contre les mesures de prévention du changement climatique et en faveur de la surveillance de masse des communications et des activités des personnes, ainsi que de l’obtention et de l’utilisation de données pouvant inclure les données bancaires, de voyage et de santé personnelles des personnes.

Des études montrent que les minorités ethniques sont déjà soumises à une surveillance accrue dans les limites actuelles de la loi et les militants craignent que l’expansion de ces pouvoirs n’ait un impact disproportionné sur le plan racial.

M. Tugendhant a toujours voté pour une application plus stricte des règles d’immigration.

En juin 2020, à la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations antiracistes généralisées aux États-Unis, il s’est prononcé contre le racisme, tweeter : “C’est la manifestation #BlackLivesMatter au Parlement Sq. Le terrible meurtre de George Floyd fait partie du terrible prix du racisme. Nous sommes tous perdants lorsque la haine se répand, nous devons tous la rejeter.

Le Tonbridge et Malling se sont également prononcés en défense de la députée travailliste Dawn Butler après avoir été forcée de fermer son bureau de circonscription dans un contexte d’abus racistes accrus et de menaces de violence à la suite du soutien aux manifestations de juillet 2020.

L’année dernière, il a appelé à davantage d’actions pour lutter contre le racisme en ligne, en disant : “Les réseaux sociaux ont des algorithmes qui ciblent les publicités vers vous mais n’arrêteront pas les abus racistes contre certains jeunes hommes exemplaires. Ceux qui écrivent sont pathétiques et méritent d’être identifiés et font face aux conséquences publiques, ceux qui le publient profitent de la haine.

Kemi Badenoch

Mme Badenoch est en lice pour être le prochain Premier ministre (Médias PA)

L’ancien ministre de l’Égalité, 42 ans, a parrainé un rapport qui n’a trouvé aucune preuve de racisme systémique en Grande-Bretagne.

Le rapport de la Commission sur les disparités raciales et ethniques, publié en mars 2021, a été décrit par les Nations Unies comme « une tentative de normaliser la suprématie blanche » et a été vilipendé par d’innombrables organisations associées qui ont commencé à prendre leurs distances au milieu d’un immense contrecoup.

Mme Badenoch est connue pour sa conviction que les disparités raciales sont souvent exagérées, exploitées par la gauche et sont loin d’être systémiques. Dans son argumentaire pour le leadership conservateur, elle s’est engagé à intensifier la guerre contre le réveil en s’attaquant aux « politiques identitaires ».

La députée de Saffron Walden dans l’Essex a été accusée de “contrôle racial” après avoir prétendument écrit : “Je me fiche du colonialisme”, ajoutant que les envahisseurs impériaux “ont juste fait un groupe différent de gagnants et de perdants”.

Les critiques ont accusé Mme Badenoch d’avoir profité de toutes les occasions pour parler de corruption et de pauvreté au Nigéria, où elle vivait autrefois, en termes désobligeants lorsqu’elle justifiait ses ambitions d’être la dirigeante conservatrice – bien qu’elle soit née à Wimbledon, dans le sud de Londres, de parents riches.

La autoproclamé “immigrant africain”qui a passé une partie de son enfance aux États-Unis, a déjà voté pour une application plus stricte des règles d’immigration et un système d’asile plus strict, promettant lors de sa campagne de faire “tout ce qu’il faut pour arrêter les petits bateaux”. [crossing the Channel]”.

Mme Badenoch a suscité une bonne part de controverse, notamment en attaquant le travail des journalistes noirs.

Le politicien a un jour averti que le Mois de l’histoire des Noirs risquait de devenir un «mois de l’histoire du racisme» tout en s’opposant à la diversification du programme national. Elle a accusé les écoles d’enseigner le privilège blanc comme un fait incontesté, affirmant que c’était illégal et qu’elle ne voulait pas que les enfants blancs apprennent “leur culpabilité raciale héritée”.

Le député n’a jamais parlé en faveur du mouvement mondial Black Lives Matter et a offensé en disant que la réponse du Royaume-Uni à un Adolescent noir fouillé à nu à l’école « prouve que ce pays n’a pas de problème avec la race ».