Leaders du marché, banques, Actions du Club

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct "Morning Meeting" à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Santé et banques Les actions bancaires du Club JNJ, PG, DHR rapportent la semaine prochaine 1. Santé et banques Vendredi matin, Jim Cramer a déclaré que le Club maintenait notre décision de réduire notre position dans les semi-conducteurs au milieu des signes d'aggravation de l'inflation. "Je vois un nouveau leadership sur ce marché. Plus les demi-finales, plus les actions technologiques à grande capitalisation. Je vois les soins de santé et je vois les banques", a déclaré Jim. Les actions ont chuté vendredi après qu'une enquête auprès des consommateurs de l'Université du Michigan ait montré que les attentes d'inflation augmentaient. Le S&P 500 a baissé de 1,58%, après un rallye de courte durée jeudi après-midi qui a vu l'indice clôturer de près de 3%. Nous avions mis en garde contre la poursuite du rallye de jeudi, et ce conseil s'est avéré judicieux. 2. Les actions bancaires du Club Morgan Stanley (MS) n'a pas répondu aux attentes en matière de bénéfices et de revenus lorsque la banque a publié ses résultats du troisième trimestre vendredi, en raison d'un déclin de la banque d'investissement. L'action de Morgan Stanley a baissé de plus de 4 % vendredi, à environ 75,9 $ par action, ce qui est proche du niveau auquel nous envisagerions d'acheter plus d'actions. Wells Fargo (WFC), quant à lui, a battu ses bénéfices et ses revenus vendredi, mais a déclaré que ses bénéfices du troisième trimestre avaient été ébranlés par une décision de constituer des réserves pour pertes sur prêts. Nous croyons qu'il s'agit de l'action bancaire à acheter, surtout compte tenu de l'importante hausse de son revenu net d'intérêt en raison de la hausse des taux d'intérêt. L'action de Wells Fargo s'échangeait d'environ 3,6 % vendredi, à 43,9 $ par action. 3. JNJ, PG, DHR feront rapport la semaine prochaine révéler toute surprise, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs. J & J doit faire son rapport mardi. Les investisseurs s'inquiètent du fort impact du dollar américain sur Procter & Gamble (PG). Mais lorsque le groupe des biens de consommation publiera mercredi ses résultats financiers du premier trimestre, nous espérons que la baisse des coûts des matières premières et des transports se sera avérée être un vent favorable. Nous prévoyons que l'action, qui s'échangeait vendredi de près de 1 %, à 125,17 $ par action, augmentera. Nous attendons avec impatience d'entendre Danaher (DHR), qui publiera jeudi les résultats du troisième trimestre. Le conglomérat a annoncé en septembre son intention de scinder son segment Solutions environnementales et appliquées, tout en prévoyant une croissance plus élevée des revenus de base pour le troisième trimestre.