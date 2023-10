Leader syndical des casinos de Détroit : « Nous appelons ces entreprises à cesser de miser sur nos moyens de subsistance » | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Ken Coleman, Michigan avance « C’est une chose difficile à gérer, mais avec l’engagement et l’amour de ma communauté et de mes collègues, il est facile de s’en sortir. C’est pourquoi nous nous unissons pour lutter pour ce qui est bon pour nous. a déclaré Shataya Thompson de Detroit.

Certains employés des casinos de Détroit ont enduré le COVID-19 à plusieurs reprises. D’autres exercent un deuxième emploi pour joindre les deux bouts. L’une d’elles attend son troisième enfant et s’inquiète des pertes en matière de santé.

« C’est une chose difficile à gérer, mais avec l’engagement et l’amour de ma communauté et de mes collègues, il est facile de s’en sortir. C’est pourquoi nous nous unissons pour lutter pour ce qui est bon pour nous », a déclaré Shataya Thompson de Detroit. La future mère et valet-caissier du Motor City Casino depuis 14 ans a ravagé ses larmes lors de la conférence de presse de jeudi à Détroit.

«Le maintien des soins de santé est important pour moi et c’est pour cela que je me bats», a déclaré Thompson. L’un de ses enfants a été hospitalisé pendant plus de 200 jours pendant la pandémie.

Le 29 septembre, Conseil du casino de Détroit (DCC) ont voté à 99 % pour autoriser une grève si le comité de négociation des travailleurs le jugeait nécessaire.

Cela signifie que 3 700 travailleurs pourraient brandir des panneaux de grève devant les trois casinos de Détroit – Hollywood Casino à Greektown, MGM Grand Detroit et MotorCity Casino – dès mardi matin si un accord n’est pas conclu avec la direction.

« Nous avons aidé cette industrie à rester ouverte, à se remettre sur pied, et maintenant l’industrie est en plein essor, mais les personnes qui font fonctionner ces casinos ont toujours des difficultés », a déclaré Nia Winston, présidente de la section locale 24 d’UNITE HERE.

Winston a déclaré que les deux côtés sont « très éloignés ».

« Nous appelons ces entreprises à cesser de miser sur nos moyens de subsistance », a-t-elle déclaré.

Cliquez pour agrandir Ken Coleman, Michigan avance Les employés du casino de Détroit.

Le DCC est composé de cinq syndicats : UNITE HERE Local 24, United Auto Workers (UAW) Local 7777, Teamsters Local 1038, Operating Engineers Local 324 et le Michigan Regional Council of Carpenters.

« Nous sommes prêts à faire grève si nécessaire », a déclaré Winston.

À la suite des fermetures liées au COVID-19, « les employés des casinos de Détroit ont sacrifié leurs augmentations et ont assumé des charges de travail plus lourdes pour que l’industrie puisse se rétablir. Depuis la fin des restrictions pandémiques et la légalisation des jeux en ligne, les revenus de l’industrie ont atteint un nouveau record, générant 2,27 milliards de dollars grâce aux jeux en personne et en ligne », selon un communiqué de presse de DCC. « En revanche, le total des salaires versés aux travailleurs représentés par le Detroit Casino Council dans les trois casinos de Détroit en 2022 était de 34 millions de dollars inférieur à celui de 2019. »

Les négociations sur de nouveaux accords ont commencé en septembre. Les travailleurs recherchent des augmentations de salaire, des prestations de retraite renforcées, des protections contre la mise en œuvre de nouvelles technologies et d’autres gains pour améliorer l’emploi dans l’industrie des casinos de Détroit.

Les travailleurs en grève incluraient un large éventail de catégories telles que les revendeurs, le personnel de nettoyage, les travailleurs du secteur de l’alimentation et des boissons, les voituriers, les ingénieurs et autres.

« Nous continuons de négocier avec DCC un nouveau contrat qui démontre notre engagement envers nos employés ici à Détroit », a déclaré Dara Cohen, porte-parole de MGM Resorts International. Avance jeudi. « Nous pensons que toutes les parties sont déterminées à parvenir à un accord qui profite à tout le monde. »

Publié initialement par Avancement du Michigan. Il est republié avec autorisation.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter