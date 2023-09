Leader musulman : l’attaque terroriste au Canada est un « signal d’alarme »

CNB

Des milliers de Canadiens se sont rassemblés mardi pour honorer le Cpl. Nathan Cirillo, la garde d’honneur de 24 ans, a été abattu lors de l’attaque terroriste de la semaine dernière à Ottawa. L’incident du 22 octobre faisait suite à une autre attaque terroriste au cours de laquelle un terroriste inspiré par l’Etat islamique avait écrasé deux soldats dans un stationnement au Québec, tuant l’un et blessant l’autre avant d’être abattu par la police. Aujourd’hui, dans une lettre ouverte aux Canadiens, le journaliste musulman primé Raheel Raza suggère que les attaques devraient servir de signal d’alarme au Canada et à l’Occident. « Le Canada est attaqué », a-t-elle écrit. « Depuis le 11 septembre et peut-être même avant cela, certains d’entre nous, musulmans, insistons sur le fait que le Canada n’est pas à l’abri des attaques terroristes et que ce n’est qu’une question de temps. » « Aujourd’hui, nous avons deux options claires », a-t-elle poursuivi. « Nous pouvons soit continuer de croire au manuel intitulé « La radicalisation pour les nuls » et agir de manière vague et politiquement correcte en fonction d’indications claires quant à l’origine du problème, soit nous pouvons agir immédiatement en tant que Canadiens ; sinon, soyez assurés de l’idéologie enragée qui se cache derrière ces actes. du terrorisme flagrant ne fera que croître. » Quelle est la réponse appropriée à la récente vague d’attaques terroristes solitaires en Occident ? Raza, président du Conseil pour les musulmans face à demain, s’est entretenu avec CBN News à ce sujet et bien plus encore.