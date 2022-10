Leader écossais: la clé du vote pour l’indépendance, quoi qu’en dise le tribunal

LONDRES (AP) – La chef du gouvernement écossais a déclaré dimanche qu’elle poursuivrait sa campagne pour retirer l’Écosse du Royaume-Uni, même si elle perdait une affaire devant la Cour suprême demandant l’autorisation de convoquer un nouveau référendum sur l’indépendance.

Le premier ministre Nicola Sturgeon veut organiser un référendum en octobre 2023, mais le gouvernement conservateur britannique à Londres a dit non. La plus haute cour britannique doit entendre les arguments à partir de mardi sur la possibilité pour l’administration écossaise semi-autonome d’organiser un vote d’indépendance sans le consentement du gouvernement de Londres.

Sturgeon, qui dirige le Parti national écossais, a déclaré que si son gouvernement basé à Édimbourg perdait le procès, elle ferait de la prochaine élection nationale britannique un plébiscite de facto sur la fin de l’union vieille de trois siècles de l’Écosse avec l’Angleterre.

Elle n’a pas donné de détails sur la façon dont cela fonctionnerait. Un vote tenu sans l’approbation du gouvernement britannique ne serait pas juridiquement contraignant.

Sturgeon a déclaré que si les tribunaux bloquaient un référendum, “nous soumettons notre cas aux gens lors d’une élection ou nous abandonnons la démocratie écossaise”.

“Cela devrait être un dernier recours”, a-t-elle déclaré. « Je ne veux pas être dans cette position. Je veux avoir un référendum légal.

L’Écosse et l’Angleterre sont politiquement unies depuis 1707. L’Écosse a son propre parlement et gouvernement depuis 1999 et élabore ses propres politiques en matière de santé publique, d’éducation et d’autres questions. Le gouvernement à l’échelle du Royaume-Uni à Londres contrôle des questions telles que la défense et la politique budgétaire.

Les électeurs écossais ont rejeté l’indépendance par une marge de 55% à 45% lors d’un référendum de 2014 qui a été présenté comme un choix unique dans une génération. Le gouvernement de Sturgeon soutient que le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne et la pandémie de coronavirus ont bouleversé la politique et l’économie et qu’il est temps de revoir le cas de l’indépendance.

Les électeurs britanniques ont approuvé de justesse le Brexit lors d’un référendum en 2016, mais ceux d’Écosse ont voté avec force pour rester dans l’UE.

Le parti de Sturgeon est à la tête d’une majorité pro-indépendance au parlement écossais, avec le Parti vert écossais, et elle soutient que ce soutien a créé un « mandat démocratique indiscutable » pour un nouveau vote pour l’indépendance.

Sturgeon a promis de produire des documents dans les semaines à venir décrivant la base économique de l’indépendance et répondant à des questions telles que la monnaie que le pays utiliserait après une scission.

Elle a déclaré que son objectif de tenir un référendum dans un an était réaliste.

“Il ne sert à rien de spéculer sur l’issue d’une audience, mais si cela devait être oui, nous avons les plans prêts à légiférer”, a-t-elle déclaré.

Les sondages suggèrent que l’Ecosse est à peu près également partagée sur l’indépendance. Le politicien du Parti travailliste Alistair Darling, ancien chef du Trésor britannique, a déclaré que les sondages montrent également qu’une majorité d’Écossais ne veulent pas d’un référendum de si tôt.

« Ce pays se déchire. Et cette incertitude nuit à nos perspectives de croissance et à notre bien-être », a déclaré Darling.

Jill Lawless, l’Associated Press