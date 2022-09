Leader des Philippines : les pays riches ont mis les plus pauvres en danger

S’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies pour la première fois depuis son entrée en fonction en juin, Marcos a déclaré que “le temps de parler de” si “et” quand “est révolu depuis longtemps” sur le changement climatique, et il a appelé les pays industrialisés à remplir leurs obligations de réduire gaz à effet de serre et aider les pays en développement.

NATIONS UNIES – Les personnes les plus riches du monde ont mis en danger les plus pauvres, a déclaré mardi le président philippin Ferdinand Marcos Jr. aux Nations Unies, demandant une action contre les inégalités, les armes nucléaires et le changement climatique.

« Les effets du changement climatique sont inégaux et reflètent une injustice historique : ceux qui sont les moins responsables souffrent le plus », a déclaré Marcos. “Cette injustice doit être corrigée et ceux qui doivent faire plus doivent agir maintenant.”