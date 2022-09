Leader de l’EPA: Jackson a besoin d’une «part équitable» d’argent pour réparer l’eau

JACKSON, Miss. (AP) – Le chef de l’Agence américaine de protection de l’environnement a déclaré mercredi qu’il souhaitait que la capitale du Mississippi reçoive «sa juste part» de l’argent fédéral pour réparer un système d’eau en difficulté qui a laissé les maisons et les entreprises sans eau courante pendant plusieurs journées.

Même avec de l’eau qui coule des robinets et que les gens peuvent à nouveau tirer la chasse d’eau cette semaine, Jackson manque d’eau potable. La ville de 150 000 habitants en est à la sixième semaine d’un avis d’ébullition de l’eau émis par le département de la santé de l’État en raison de préoccupations selon lesquelles une basse pression pourrait laisser entrer des contaminants dans l’eau.

L’administrateur de l’EPA, Michael Regan, était à Jackson pour rencontrer mercredi les résidents et les élus locaux et étatiques. Il a vanté la loi fédérale sur les infrastructures d’un billion de dollars que le président Joe Biden a signée en novembre.

Le Mississippi devrait recevoir plus de 4 milliards de dollars de la loi, la majeure partie de l’argent étant destinée aux autoroutes et aux ponts, a déclaré la Maison Blanche. L’allocation de l’État comprend 429 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer les systèmes d’eau.

“C’est notre désir que la ville de Jackson reçoive sa juste part”, a déclaré Regan lors d’une réunion avec des dirigeants communautaires. “C’est notre désir que la ville de Jackson n’ait pas à vivre avec ce avec quoi vous vivez tous depuis bien trop longtemps.”

La principale usine de traitement des eaux de Jackson a mal fonctionné fin août après que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations le long de la rivière des Perles. L’afflux a altéré la qualité de l’eau brute entrant dans l’usine à partir d’un réservoir. Cela ralentissait le processus de traitement, épuisait les réservoirs d’eau et provoquait une chute dangereuse de la pression.

Mais même avant les précipitations, les responsables ont déclaré que certaines pompes à eau étaient tombées en panne et qu’une usine de traitement utilisait des pompes de secours. Une pompe de location a été installée la semaine dernière et la pression d’eau du système est revenue à la normale.

Des groupes distribuent de l’eau en bouteille sur les sites de service au volant et les restaurants apportent des réservoirs d’eau potable des banlieues.

Environ 25% des habitants de Jackson vivent dans la pauvreté et l’assiette fiscale de la ville a diminué avec une forte diminution de la population depuis 1980 – un changement qui s’est produit avec la fuite principalement des blancs qui a commencé environ une décennie après le début de l’intégration des écoles publiques en 1970.

Le représentant démocrate Bennie Thompson s’est assis avec Regan lors de la réunion communautaire et a visité la principale usine d’eau de Jackson avec l’administrateur, le gouverneur Tate Reeves et le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba. D’autres membres de la délégation du Congrès du Mississippi ont également participé à des réunions avec eux sur les solutions à court et à long terme aux problèmes d’eau de la ville.

“Nous savons que cela nécessitera que nous travaillions tous ensemble pour réduire la bureaucratie”, a déclaré Regan lors d’une conférence de presse à la Jackson State University.

Thompson a souligné lors de la réunion communautaire que Regan est originaire de Caroline du Nord, qui compte également une importante population noire.

“Il comprend les défis, en particulier (pour) les communautés de couleur”, a déclaré Thompson, le seul membre noir de la délégation du Congrès du Mississippi. “Sous cette administration actuelle, ils ont pris le fait que bon nombre de ces communautés ont été mal desservies par son gouvernement et ont essayé de redresser le navire.”

Le système d’eau de Jackson est fragile depuis des années, les responsables avertissant qu’une perte de service généralisée était possible. Une vague de froid en 2021 a gelé les canalisations et certains équipements de traitement de l’eau, laissant des dizaines de milliers de personnes sans eau courante. Des problèmes similaires se sont reproduits au début de cette année, à plus petite échelle. L’EPA a également déclaré à Jackson il y a des mois que son système d’approvisionnement en eau violait la loi fédérale sur la sécurité de l’eau potable.

Emily Wagster Pettus, Drew Costley, Associated Press