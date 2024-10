Lea Thompson dit qu’elle était « arrogante » envers Michael J. Fox sur le tournage de « Retour vers le futur »

Lea Thompson revisite une route très emblématique.

L’actrice de 63 ans a révélé qu’elle ne s’était pas sympathisée au départ avec Michael J. Fox lors du tournage de « Retour vers le futur » en 1985.

« J’étais ami avec Eric Stoltz qui venait d’être viré », a déclaré Thompson dans une interview au «Toujours là Hollywood» podcast lundi. « J’avais déjà fait un film intitulé ‘The Wildlife’ avec lui et c’était donc un de mes amis. »

Lea Thompson et Michael J. Fox dans le film « Retour vers le futur » de 1985.

La star de « Switched at Birth » se souvient avoir été « vraiment arrogante » envers Fox, 63 ans, en raison d’une « grande division entre les stars de cinéma et les stars de la télévision » à cette époque.

« Ce n’est pas autant [anymore]c’est sûr. Ce n’est plus la même chose qu’à l’époque », a déclaré Thompson, ajoutant : « Alors je me souviens m’être dit : « C’est juste une star de la télévision et je suis une star de cinéma. J’étais dans « Jaws 3D ».

Cependant, la star a admis qu’il lui avait fallu « un certain temps pour s’habituer » à Fox, mais les deux hommes ont fini par s’entendre.

Michael J. Fox (à gauche) et Lea Thompson plaisantent lors de la réunion « Retour vers le futur » au MegaCon Orlando 2024 au Orange County Convention Center le 1er février 2024 à Orlando, en Floride. Getty Images

« Il était si drôle et si amusant de jouer avec lui », s’est exclamé Thompson. « J’avais déjà fait quelques scènes avec Eric et j’ai ensuite dû les refaire avec Michael pour que je puisse voir à quel point il s’agissait de scènes complètement différentes. »

Thompson a joué le rôle de Lorraine Baines McFly, la mère de Marty McFly (Fox), dans le film emblématique et ses deux suites.

Eric Stoltz dans « Retour vers le futur ».

Ce n’est pas la première fois que Thompson parle de l’importance de la franchise « Retour vers le futur ». En 2015, elle a expliqué pourquoi les films ont été populaires au fil des décennies.

«Je pense qu’il y a beaucoup de raisons. Premièrement, c’est un excellent scénario. Il est toujours étudié par des experts en scénario », a déclaré Thompson lors d’une interview avec HuffPost En direct. « Une autre raison, je pense, c’est parce que c’est quelque chose que vous voulez partager avec vos enfants parce que le thème central à mon avis est qu’un moment peut changer votre vie, qu’un moment de courage peut tout changer non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de vos enfants. vies. »

Lea Thompson et Zoey Deutch assistent à la projection spéciale de « The Outfit » à l’Ace Hotel le 15 mars 2022 à Los Angeles, Californie. Getty Images

Lea Thompson assiste à la première à Los Angeles de « The Substance » à la Director’s Guild Of America le 16 septembre 2024 à Los Angeles, en Californie. FilImage

Elle a noté : « Je pense que c’est une chose très importante à partager avec votre famille et vos enfants. »

Pendant ce temps, Fox a crédité le film pour l’avoir conduit à la célébrité.

«Je pensais travailler au quai à poisson ou rejoindre l’armée comme mon père. Puis soudain, je me suis retrouvé sur un plateau avec Steven Spielberg », se souvient-il lors de l’événement du 30e anniversaire de « Retour vers le futur » en 2015. « Le nadir et le sommet de ma carrière se sont produits en même temps. »

Fox a annoncé qu’il prenait sa retraite d’acteur en 2020 en raison de sa santé déclinante due à la maladie de Parkinson. Son dernier projet, le film d’animation « Back Home Again », est sorti en octobre 2021.

« Il y a un temps pour tout, et mon temps de travail de 12 heures et de mémorisation de sept pages de dialogue est derrière moi », écrit-il dans son quatrième mémoire, « No Time Like the Future : An Optimist Considère Mortalité. »

« Au moins pour l’instant… j’entre dans une deuxième retraite », a poursuivi Fox. « Cela pourrait changer, car tout change. Mais si c’est la fin de ma carrière d’acteur, qu’il en soit ainsi.