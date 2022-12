Lea Michele se souvient qu’on lui a dit de se faire refaire le nez et qu’elle “n’était pas assez jolie pour le cinéma et la télévision”

Lea Michele a parlé de critiques sévères qu’elle a reçues au début de sa carrière.

L’actrice de 36 ans, qui joue le rôle de Fanny Brice dans la reprise à Broadway de “Funny Girl, “ a déclaré au magazine Town & Country qu’elle avait fait l’objet de remarques désobligeantes sur son apparence lorsqu’elle était plus jeune.

“Les gens me disaient de me faire refaire le nez, que je n’étais pas assez jolie pour le cinéma et la télévision”, se souvient Michele.

L’ancienne de “Glee” a déclaré que des comparaisons étaient fréquemment faites entre elle et Barbra Streisand, qui a dénoncé son refus de se faire refaire le nez à plusieurs reprises au fil des ans.

‘GLEE’ STAR LEA MICHELE ADRESSE SON PASSÉ, RUMEURS QU’ELLE NE PEUT PAS LIRE

Streisand a également créé le rôle de Fanny dans la production de Broadway de la comédie musicale en 1964, qui a reçu huit nominations aux 18e Tony Awards. La star de “Guilt Trip” a remporté l’Oscar de la meilleure actrice après avoir repris son rôle de Fanny dans l’adaptation cinématographique de la comédie musicale en 1968.

“Elle était une icône pour moi dans ma vie”, a déclaré Michele à propos de Streisand.

L’ancienne star de “Scream Queens” a déclaré au point de vente qu’elle était ravie lorsqu’elle a récemment reçu une note de félicitations de Streisand.

“C’était tellement surréaliste et un moment tellement merveilleux”, a déclaré Michele. “Le fait qu’elle ait reconnu ma performance… je pourrais pleurer.

“J’ai appelé [“Glee” co-star] Jonathan [Groff] et [“Glee” creator] Ryan Murphy sanglotant.”

Michele a déclaré à Town & Country qu’elle pourrait décider de garder pour elle le contenu de la note de Streisand.

“C’était une belle note manuscrite que je chérirai. Elle était incroyablement élogieuse”, a-t-elle déclaré. “Cela existe. C’est arrivé, et maintenant j’ai l’impression que tant de rêves peuvent devenir réalité.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Michele a déclaré qu’elle avait découvert “Funny Girl” pour la première fois en 2006 lorsqu’elle jouait à Broadway dans “Spring Awakening”. Le directeur de la comédie musicale, Michael Mayer, le lui a recommandé car elle traversait une rupture douloureuse à l’époque, et Michele a dit qu’elle “était devenue obsédée”.

Lors d’un voyage pour rendre visite à Mayer avec Groff, Michele a rencontré Murphy et les deux ont parlé de “Funny Girl”. Elle a dit au point de vente que Murphy avait créé le rôle du personnage de “Glee” Rachel Berry pour elle ce soir-là.

Dans la série musicale à succès FOX, Michele a joué un lycéen et une aspirante star de Broadway qui était obsédée par “Funny Girl”. Au cours des six saisons de l’émission, de 2009 à 2015, Rachel a chanté certains des numéros les plus célèbres de Fanny, notamment “Don’t Rain on My Parade”, “I’m the Greatest Star”, “People” et “My Man”.

Dans la cinquième saison de “Glee”, Rachel abandonne l’université après avoir décroché son rôle de rêve en tant que Fanny dans une reprise de “Funny Girl” à Broadway.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En juillet, il a été annoncé que Michele reprendrait le rôle de Fanny de Beanie Feldstein dans le renouveau, dirigé par Mayer.

“Un rêve devenu réalité est un euphémisme”, a écrit Michele dans un post Instagram après l’annonce de la nouvelle du casting. “Je suis incroyablement honorée de rejoindre cette distribution et cette production incroyables et de revenir sur scène en jouant Fanny Brice à Broadway.”

Plus tôt cette année, l’ancienne co-star de “Glee” de Michele, Chris Colfer, a jeté de l’ombre sur l’actrice, disant qu’il ne prévoyait pas de voir Michele dans le renouveau de Broadway. Le casting de “Funny Girl” de Michele a également été critiqué par la star de “Glee” Samantha Ware, qui a accusé Michele d’intimidation en 2020.