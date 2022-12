Lea Michele révèle la lettre de Barbra Streisand après avoir décroché «Funny Girl» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Collection Shutterstock/Everett

Lea Michele est toujours en train de fangirler sur le rôle qu’elle partage avec la légende de l’écran Barbra Streisand. Et dans l’épisode du lundi 5 décembre de Tard dans la nuit avec Seth Meyers, l’actrice de 36 ans a révélé ce qui s’était passé lorsque Babs lui avait envoyé une lettre après avoir obtenu le rôle principal dans Fille drôle. “Oh mon dieu, je l’ai fait, j’ai enfin entendu parler de Barbra”, a déclaré Lea à l’hôte Seth Meyers. «Je suis allé travailler l’autre jour et ma commode… avait cette enveloppe dorée. C’était comme, je ne sais pas, Charlie et la chocolaterie se faire inviter. Je pense qu’il arriverait sur des colombes. Seth a demandé si c’était lourd, auquel le Joie alun a plaisanté: «Non, c’était léger comme un featha ‘», de la voix distincte de Barbra.

Et côté contenu ? “C’était très gentil, elle m’a écrit cette belle lettre”, a-t-elle déclaré. “Une chose qu’elle a dite dedans, elle était comme, ‘C’est vraiment merveilleux quand vos rêves deviennent réalité, n’est-ce pas?’ Et je suis tombé à genoux. J’ai appelé Ryan Murphyma mère, Jonathan Groffet Michel Mayer. J’étais comme, ‘Ce sont les gens qui ont besoin de savoir.’ » Michael Mayer est le réalisateur de l’émission.

La Yentl La star n’est cependant pas la seule à avoir soutenu le grand déménagement de Lea à Broadway. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec le meilleur ami de Lea, Jonathan, de ce qu’il a dit à Lea avant ses débuts en tant que Fanny. “J’envoyais des SMS ce matin-là, je venais de Pennsylvanie où j’habite, ma mère et moi allions la voir”, a-t-il déclaré. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT lors de la D23 Expo de Disney en septembre. “Et j’ai dit, ‘c’est comme le matin de Noël.’ Et nous avons FaceTimed la nuit précédente, et j’ai dit: “C’est comme la veille de Noël.” Comme lorsque vous êtes en prévision du grand jour.

La copine de longue date de Lea a déclaré que le soir de sa première performance dans l’ancien rôle de Barbra au cinéma, nous “avons tous vu une fille devenir une femme sous nos yeux”.

