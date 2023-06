Lea Michele et Alex Newell ont une réunion «Glee» aux Tony Awards – Hollywood Life

Voir la galerie





Ancien Joie co-stars Lea Michele et Alex Newel réunis aux Tony Awards 2023, où cette dernière star est entrée dans l’histoire en tant que premier artiste non binaire à remporter un Tony. Lea, 36 ans, a partagé un selfie du couple sur Instagram pour féliciter Alex, 30 ans, d’avoir remporté le Tony Award de la meilleure performance d’un acteur dans un rôle vedette dans une comédie musicale. Les deux stars – qui ont apparemment un passé compliqué à cause des allégations contre Lea concernant son comportement sur le tournage de Joie – avaient de grands sourires sur leurs visages dans le selfie. « Félicitations @thealexnewell !!!! @thetonyawards », a écrit Lea dans sa légende.

Lea s’est assise derrière Alex aux Tonys et a regardé son ancienne co-star monter sur scène pour accepter un prix pour son rôle dans la comédie musicale Écaillé. À la fin du spectacle, Lea a interprété « Don’t Rain On My Parade » de son spectacle Fille drôle. Bien qu’elle ait reçu une évaluation majeure pour sa performance dans le rôle, Lea n’était pas éligible pour être nominée aux Tonys 2023, car elle n’était pas une star originale de la production. elle a remplacé Bonnet Feldstein dans le rôle en septembre 2022, et elle sera avec le spectacle jusqu’à sa fermeture à Broadway le 3 septembre.

Avant de retourner à Broadway pour Fille drôleLea était au centre de la controverse concernant son comportement présumé sur Joie. En 2020, plusieurs de ses anciens Joie castmates – y compris Samantha Ware – a accusé Lea de comportement cruel et diva sur le plateau. Alex, qui a joué Unique Adams dans la série Fox, a répondu aux allégations contre Lea à l’époque, en répondant directement au tweet de Samantha avec un gif en disant « Attrapez-la ». Alex a partagé un autre tweet sur les réclamations de Samantha contre Lea où ils ont écrit: « Je vais le dire une fois… quand mes amis traversent quelque chose de traumatisant, je le vis aussi… c’est ça l’amitié.

Lea s’est excusée pour son comportement présumé et est restée à l’écart des projecteurs pendant un moment, jusqu’à ce qu’elle atterrisse Fille drôle. En février, Lea a parlé de la Joie controverse avec Interview Magazine, et a révélé qu’elle avait eu des conversations de « guérison » avec d’anciens camarades de casting après la publication des accusations. « J’ai fait beaucoup de contacts personnels », a déclaré la mère d’un enfant. «Le plus important était que tout le monde prenne du recul. Plus que tout, je suis tellement reconnaissante d’avoir cette opportunité d’appliquer les choses que j’ai apprises au cours des dix dernières années de manière positive », a-t-elle ajouté.

