Lea Michele devient virale sur TikTok, se moque d’elle-même pour la rumeur “ne pas pouvoir lire”

Après des années à lutter contre les rumeurs selon lesquelles elle ne sait pas lire, l’actrice de “Glee” Lea Michele a décidé de participer à la blague en publiant un TikTok.

Dans un TikTok viral qui en fait provient d’un épisode de “Keeping up with the Kardashians” Michele est vue en train de prononcer ce que Kim Kardashian a dit à l’origine à Joe Francis dans un moment de panique, avec la phrase “J’appelle Jonathan pour qu’il me lise les commentaires sur mon premier TikTok”, apparaissant à l’écran.

LEA MICHELE FRAPPÉE AVEC PLUS DE RÉCLAMATIONS DE MAUVAISE COMPORTEMENT DE LA PART DES CO-STARS SUITE À SES EXCUSES PUBLIQUES

Michele fait référence à son meilleur ami et collègue acteur, Jonathan Groff.

La veille, Michele a posté son tout premier TikTok, où elle a duo un créateur qui avait utilisé un son de Michele chantant “Don’t Rain on my Parade” de “Funny Girl” dans un épisode de son émission, “Glee”.

Michele joue actuellement dans la production de Broadway de “Funny Girl” où elle joue le rôle principal, Fanny Brice, mais a été forcée de faire une pause après seulement quelques jours sur scène en raison de la contraction de COVID-19.

Michele avait précédemment déclaré à l’Associated Press que c’était un rôle qu’elle avait toujours rêvé de jouer – et qu’elle avait un avant-goût de l’époque où elle était dans “Glee”.

“J’ai toujours voulu jouer ce rôle. Mais je sais que je n’aurais pu le jouer à aucun autre moment de ma vie. Je pense que ce sont les expériences. C’est ce que j’ai vécu dans ma vie”, dit-elle.

