L »E4 lance l »émission de rencontres la plus choquante jamais inspirée par le throuple de David Haye

Un NOUVEAU spectacle appelé Love Triangle se dirige vers nous, je peux le révéler.

Il est juste de dire que les téléspectateurs ont été découragés par la formule habituelle de mise en relation qui permet aux singletons de se coupler.

Beaucoup sont tombés au bord du chemin au cours de la dernière année, tandis que d’anciens succès tels que Love Island ont perdu leur étincelle.

Il n’est pas surprenant que les chaînes se penchent sur des romances moins conventionnelles, avec le trio de l’ex-boxeur David Haye qui semble inspirer E4.

La nouvelle série choquante, qui sortira sur les écrans cette année, implique six célibataires qui passent 48 heures à envoyer des SMS à deux prétendants potentiels, avant d’en choisir un pour un rendez-vous à l’aveugle.

Ils emménageront ensemble peu de temps après.

Mais dans ce qui est forcément une tournure dramatique, la personne qu’ils ont rejetée emménagera plus tard dans la maison, formant un triangle amoureux.

À la fin de la série, ils choisiront le partenaire avec lequel ils veulent continuer à sortir ensemble – de la même manière qu’Una Healy a fini par quitter son groupe avec David et Sian Osborne.

Un initié de la télévision a déclaré: « Love Triangle sera plein de rebondissements et de bombes. Cela fera honte à Love Island en ce qui concerne la quantité de drames.

« Ils ont parcouru le Royaume-Uni pour trouver des célibataires et il y a de grands personnages, donc il y a beaucoup de passion. Vivre dans un triangle amoureux mettra les célibataires sous pression. Mais cela peut souvent rapprocher les gens.

L’émission a été lancée pour la première fois en Australie et a été développée par les personnes derrière Married At First Sight, elle a donc tous les bons ingrédients pour réussir.

Le rédacteur en chef de Channel 4, Lee McMurray, a déclaré: «En ce qui concerne la romance, la plupart d’entre nous ont un type que nous voulons, qui déçoit souvent.

«Nous ne parvenons pas à repérer le match dont nous avons besoin, qui pourrait nous rendre vraiment heureux.

« Je suis convaincu que le public britannique sera saisi par ce rejet radical de notre culture actuelle des rencontres basée sur l’apparence et le balayage vers la droite. »

Tout cela me semble épuisant – mais cela ne manquera pas de rendre le visionnage convaincant.

Une balle sur la boîte avec maman

WOODY Cook parcourt le monde en tant que DJ jeune et branché – mais son travail préféré est toujours aux côtés de maman Zoe Ball sur Celebrity Gogglebox.

Bien qu’il ne se sente pas aussi affectueux d’apparaître sur la boîte avec son père Norman Cook, alias Fatboy Slim.

Woody a déclaré : « Nous faisons Gogglebox depuis trois ou quatre ans.

Chaque année, je pense que nous ne sommes plus drôles et ils vont nous remplacer par un modèle plus jeune et plus frais.

« J’espère qu’ils nous ramèneront l’année prochaine, car c’est mon travail préféré, être payé pour passer du temps avec ma mère. »

Sur les emplois qu’il refuserait, il a ajouté: «Une de ces émissions de voyage étranges comme Travels With My Dad. Ce serait hors de propos.

Woody sera DJ au festival Mucky Weekender, qui aura lieu les 8 et 9 septembre à Vicarage Farm, Winchester, Hants.

Les enchères de Biz sont passées sous silence Den Deb

DRAGONS’ Den’s Deborah Meaden a été fantôme par des partenaires commerciaux potentiels après avoir accepté une offre de travailler avec elle.

L’entrepreneur a déclaré que les personnes qu’elle avait acceptées de soutenir ne lui avaient plus jamais parlé après avoir quitté l’émission BBC One, ce qui signifie que l’accord n’a jamais été conclu.

Rex

Interrogée sur le montant qu’elle a investi au cours de ses 17 années dans la série, elle a déclaré: «Je sais que j’ai fait des offres de près de 7 millions de livres sterling. Tous ne passent pas, mais j’aurai certainement investi plus de 4 millions de livres sterling.

«Parfois, vous acceptez de conclure un accord dans le Den et lorsque nous sortons, nous faisons preuve de diligence raisonnable de la même manière que vous le feriez dans la vie professionnelle quotidienne et parfois les choses ne sont pas tout à fait ce qu’elles semblent être. En fait, j’ai même été fantôme. Les gens ont accepté une offre et ne m’ont plus jamais adressé la parole. Donc, malheureusement, ils ne se produisent pas tous.

Mais elle a déclaré à Times Radio: « En termes d’évaluation, je suis très à la hausse. »

Le côté vulnérable de Feltz VANESSA FELTZ estime que son passage dans la nouvelle série de Celebs Go Dating de l’E4 aidera à montrer aux gens son côté vulnérable. L’animateur de TalkTV a déclaré : « Je pense qu’ils seront surpris de voir la vulnérabilité. Je ne suis pas quelqu’un qui est à l’aise avec le fait d’être célibataire. Les gens qui aiment ça, c’est super, mais je n’aime pas ça.

Levison chassant dans ‘Wood

LEVISON Wood a l’habitude de traquer des bêtes rares, mais maintenant il chasse les stars d’Hollywood.

La série en trois parties de Channel 4 de l’aventurier Walking With… l’a vu suivre des orangs-outans, des lions du désert et des ours polaires dans leurs habitats naturels.

Getty

Levison Wood chasse les stars d’Hollywood dans son dernier projet[/caption]

Mais Levison a révélé qu’il cherchait maintenant des acteurs pour apparaître dans un film qu’il a écrit sur ses expériences.

Il a déclaré: «Ce sera basé sur de vrais événements et nous sommes dans les dernières étapes des négociations en Amérique. C’est vraiment des trucs hollywoodiens.

Bien qu’il ait autrefois protégé George Clooney lors d’un voyage d’information au Soudan du Sud, Levison dit qu’il est peu probable que l’acteur accepte de le représenter.

Mais il a ajouté: « Nous sommes en pourparlers avec des noms familiers. »

HORS AIR La chaîne pour enfants CITV sera retirée des ondes le 1er septembre. Il a été lancé pour la première fois en 1983 et a présenté des émissions telles que Press Gang, Art Attack, Danger Mouse et Rainbow, avant de se lancer en tant que chaîne à part entière en 2006. Il fera place au service de streaming pour enfants ITVX Kids.

Hell-prison Ross est interdit

L’homme dur de TELLY, Ross Kemp, a supplié d’entrer dans la prison la plus notoire d’Équateur après des flambées de violence et l’accumulation de corps de gangsters.

La nation a déclaré un état d’urgence de 60 jours dans les prisons à la suite d’affrontements entre gangs criminels à la prison Penitenciaria del Litoral, qui ont fait 18 morts.

Pennsylvanie

Channel 5 a annulé la visite de Ross Kemp dans une prison équatorienne notoire à la dernière minute par crainte pour sa sécurité[/caption]

L’acteur tourne une nouvelle série sur les prisons les plus dures du monde et était sur le point de monter à bord d’un avion pour le pays depuis la Colombie lorsqu’un soulèvement a commencé le mois dernier.

Mais les patrons de Channel 5, pour qui il fait l’émission, ont annulé le voyage à la dernière minute par crainte pour sa sécurité.

Une source a déclaré: « Ross a supplié de monter à bord de l’avion mais c’était un non ferme. »