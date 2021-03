ZTE a dévoilé un trio de téléphones 5G de milieu de gamme avec la nouvelle série S30. Outre la connectivité de nouvelle génération, les trois téléphones partagent une passion pour la qualité d’affichage, la photographie et la charge rapide, c’est juste que certains sont meilleurs dans ces domaines que d’autres.

ZTE S30 Pro

Le leader incontesté du pack, le ZTE S30 Pro tire sa puissance d’un chipset Snapdragon 768G. Il est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en standard et exécute MyOS 11, un skin ZTE sur Android 11 (les trois téléphones exécutent le même logiciel).







Le S30 Pro est alimenté par un Snapdragon 768G avec un caloduc qui le maintient au frais

Un caloduc aide à garder le chipset au frais tandis que la technologie de «fusion de mémoire» du système d’exploitation ajoute 3 Go virtuels à la RAM disponible. ZTE a agencé les antennes 5G de manière à ce que le téléphone reçoive une réception optimale dans n’importe quelle orientation.

Le Pro a deux passe-temps différents. L’un est le jeu – il dispose d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. C’est un panneau de 6,67 pouces avec une résolution de 1080p + (20: 9), une prise en charge HDR10 +, une couverture à 100% de la gamme de couleurs DCI-P3 et une luminosité de crête décente de 800 nits. De plus, un lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran.







Le ZTE S30 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (fréquence d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz)

Un tel passe-temps gourmand en batterie bénéficiera de la prise en charge de la charge rapide de 55 W sur la batterie de 4200 mAh.

L’autre force du téléphone est les selfies et le vlog avec la caméra frontale. Un capteur de 44MP est caché dans un trou de perforation centré. Les ressources AI du Snapdragon sont utilisées pour un certain nombre d’effets photo et vidéo.

La caméra quadruple à l’arrière dispose d’un capteur principal de 64MP, qui peut enregistrer des vidéos 4K à 60 ips. Cela lui donne un avantage sur certains concurrents de ce segment.

Il existe également une caméra ultra grand angle de 8 MP (120 °). Le quatuor de caméras est complété par une caméra macro 2MP (distance de mise au point de 4 cm) et un capteur de profondeur 2MP.

Le ZTE S30 Pro sera disponible en Chine à partir du 3 avril. Il n’y a qu’une seule configuration, qui coûtera 3000 CNY (460 $ / 390 €).

ZTE S30

Le ZTE S30 vanille est similaire au Pro, sauf avec des spécifications et un prix recomposés un peu. La connectivité 5G est une gracieuseté du chipset Dimensity 720 cette fois-ci et la configuration de base obtient la moitié du stockage – 8/128 Go (bien que 8/256 Go soient disponibles si vous le souhaitez).









ZTE S30: chipset MediaTek Dimensity 720 • Caloduc • Batterie 4 000 mAh avec charge rapide de 30 W

Le chipset reçoit toujours un caloduc et la disposition de l’antenne est également conçue pour fonctionner dans n’importe quelle orientation. Comme sur le Pro, le téléphone peut accéder aux réseaux 4G et Wi-Fi lorsque la couverture 5G est inégale.

L’écran 6,67 ”1080p + (20: 9) bascule sur un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un bon rendu des couleurs (95% NTSC). Le taux d’échantillonnage tactile est de 240 Hz, ce qui est encore assez rapide. Peu de jeux prennent en charge 144 Hz, par exemple Fortnite mobile est plafonné à 90 ips, vous ne manquerez donc pas de nombreux titres (le GPU ne peut pas gérer 144 ips, de toute façon).

Ce téléphone dispose d’une batterie de 4000 mAh qui se recharge à 30 W. Malheureusement, ZTE ne répertorie pas les temps de charge, il n’est donc pas clair à quel point cela sera plus lent dans la pratique par rapport à la charge 55W du Pro.

La caméra arrière du vanilla S30 est presque la même que celle du Pro. Cela signifie 64MP principal, 8MP ultra-large (120º), macro 2MP et capteur de profondeur 2MP. Le seul changement majeur est que l’enregistrement 4K est limité à 30 ips.



Le vanilla S30 a pour l’essentiel la même configuration de caméra, 64 + 8 + 2 + 2 MP, bien qu’il perd le mode 4K 60fps

La caméra selfie a été rétrogradée à un capteur 16MP, donc les selfies et le vlog sont toujours sur la table, la qualité de l’image ne sera tout simplement pas aussi bonne que sur le Pro. Une caractéristique intéressante est les sous-titres générés automatiquement (l’IA transcrit le discours des gens).

Le ZTE S30 arrivera également en Chine le 3 avril. Le modèle de base 8/128 Go coûtera 2 200 CNY (335 $ / 285 €). Vous pouvez doubler le stockage pour seulement 200 CNY de plus – et gardez à l’esprit qu’aucun des téléphones S30 ne dispose d’un emplacement microSD.

ZTE S30 SE

Le ZTE S30 SE est un téléphone 5G de base. Vous obtenez un chipset Dimensity 700 – une partie de 7 nm, tout comme les deux autres – et, malgré le nom, les performances sont comparables à celles du 720. Ce n’est pas l’objectif principal de ce téléphone, cependant, vous n’obtenez que 6 Go de RAM pour aller avec le stockage de 128 Go.







ZTE S30 SE: écran LCD de 6,67 pouces avec couverture NTSC à 95% • Chipset MediaTek Dimensity 700

L’écran est un autre écran LCD de 6,67 pouces avec une résolution de 1080p + (20: 9), mais sans le taux de rafraîchissement élevé. Au moins, le panel a conservé la couverture NTSC à 95%. Comme pour le vanilla S30, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté du téléphone.

Ce téléphone offrira cependant une meilleure autonomie grâce à sa grande batterie de 6000 mAh. L’adaptateur secteur de 18 W signifie que la charge prendra un certain temps. Au moins la charge inversée est prise en charge, vous pouvez donc partager la batterie avec d’autres gadgets. Une autre bonne nouvelle est que le SE dispose d’une prise jack 3,5 mm à côté du port USB-C.







ZTE S30 SE: appareil photo principal de 48 MP, sans ultra-large • Batterie de 6 000 mAh avec charge de 18 W

Le département de la caméra a également été touché. Le capteur principal a une résolution de 48MP et atteint une vidéo 1080p. La caméra ultra-large a disparu, vous n’avez donc qu’une caméra macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. La caméra selfie n’a rien d’enthousiasmant non plus avec son capteur 8 MP.

Le ZTE S30 SE arrive le 3 avril avec un prix de 1700 CNY (260 $ / 220 €).





La ZTE S30 SE sera disponible en Chine à partir du 3 avril avec deux options de couleur

Source 1 | Source 2 | Source 3 (en chinois) | Passant par