ZTE a annoncé plus tôt qu’une nouvelle série S arrive, et aujourd’hui nous avons appris la date de lancement réelle – ce sera le 30 mars. Le premier téléphone s’appellera ZTE S30 Pro et sera livré avec un appareil photo principal 64MP, un jeu de tir selfie 44MP et un écran un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

