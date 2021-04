Un nouveau smartphone nubia Red Magic est apparu sur le site Web de TENAA avec des spécifications préliminaires qui incluent un chipset Snapdragon 888, 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM et 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage.

Le téléphone, dont le nom de modèle est NX666J, mesure 163,04×75,34×8,20 mm et pèse 186 g. Il est alimenté par une batterie de 4100 mAh et dispose de cinq caméras avec au moins un tireur 64MP.









ZTE nubia NX666J

nubia a annoncé le Red Magic 6/6 Pro alimenté par Snapdragon 888 et l’Axon 30 Pro / Ultra. Il n’a pas encore annoncé les appareils de la série Nubia Z, mais en voyant le logo Red Magic sur le NX666J, il n’appartient probablement pas à la série Z.

La source | Passant par