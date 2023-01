Le zoo vous permet de donner le nom de votre ex à un cafard condamné pour la Saint-Valentin

Si vous êtes toujours en colère contre un ex pour vous avoir posé un problème ou si vous êtes amer contre ce patron qui vous a viré, il est peut-être temps de prendre une revanche pas si douce. Le zoo de San Antonio au Texas propose de nommer un cafard, un rongeur ou un légume d’après la personne de votre choix, puis de le donner à manger à l’un des animaux résidents du zoo. Il fait partie du zoo Cry Me a Cockroach collecte de fonds annuelle pour la Saint-Valentinet vous pouvez y participer pour aussi peu que 5 $ (4 £, 7 AU $).

Le zoo suit également les noms les plus couramment utilisés dans la promotion.

« L’année dernière, les noms les plus populaires étaient Jacob et Sarah. Qui prendra le cafard cette année ? une déclaration de zoo lit.

Cinq dollars vous donnent un légume à nommer, qui est ensuite donné à manger à un animal végétarien. Il en coûte 10 $ (8 £, 14 AU $) pour un cafard et 25 $ (20 £, 35 AU $). pour un rongeur (congelé).

Vingt donneurs de cadeaux peuvent se donner à fond et recevoir une vidéo partageable de l’animal en train de manger le nom de votre, euh, ami.

Le zoo de San Antonio n’est pas le seul à proposer une telle promotion. Le zoo du Bronx à New York propose un paquet cadeau légèrement différent qui implique également de nommer un cafard après quelqu’un pour la Saint-Valentin. La promotion de ce zoo coûte 75 $ (60 £, 106 AU $) et comprend un gobelet à cafards, un sac à cafards, un certificat imprimé avec le nom du cafard et la possibilité de planifier une rencontre rapprochée et personnelle avec un cafard sifflant de Madagascar.