Les moments candides d’animaux capturés à la caméra sont un délice pour les yeux. Un clip récent partagé par la page de médias sociaux d’un zoo vous emmène à travers certains des moments les plus réconfortants des animaux et de leurs manigances capturées par les lentilles.

Les images publiées sur la page Instagram officielle du zoo national de Smithsonian représentent des singeries attachantes avec des animaux. La vidéo compilée a laissé les téléspectateurs émerveillés et a gagné Internet. Un large éventail d’animaux est montré tout au long de la vidéo compilée, absorbés par des activités ludiques inconscientes de la caméra.

Certains des rares faits saillants de la séquence unique incluent un porc-épic profitant d’un bain de sable et de mignons guépards rugissant. D’autres sont des flamants roses errants, des chinchillas gambadant, des singes grimpant à la corde, des paresseux savourant un fruit et bien d’autres animaux dans leur espace personnel. Un panda mâchant un bâton de bambou, des chevaux galopant dans le champ, un raton laveur assis dans une pose de yoga compensait une certaine hilarité pour les téléspectateurs.

Plusieurs de ces rares moments ont ouvertement tiré sur les animaux. Ils ont été compilés par les employés du zoo qui travaillent dans les coulisses. La vidéo a déjà été vue plus de 114 587 fois. Le post adorable a suscité 10000 goûts, louanges et admiration de la part de plusieurs utilisateurs d’Instagram. De nombreux utilisateurs de la plateforme de partage de photos ont laissé des commentaires pour exprimer leurs réactions. Tout en partageant le clip, le zoo a exprimé sa gratitude particulière à son équipe de soins aux animaux. Il est également mentionné que le crédit pour rassembler les moments revient aux gardiens qui travaillent avec diligence pour assurer les meilleurs soins possibles à chaque résident.

Jetez un œil à la compilation de clips ici:

Un utilisateur d’Instagram a révélé que regarder le clip avait fait sourire et a demandé si les autres étaient également souriants. En admirant la compilation vidéo, un commentateur n’a pas pu décider de sa préférée! L’utilisateur a aimé un paresseux mangeant de la pastèque. Un autre individu a exprimé sa gratitude au zoo pour avoir pris soin des précieuses créatures. La personne a apprécié le travail acharné qu’il faut pour prendre soin d’elle et la nourrir. «Chapeau à vos ouvriers de l’aménagement paysager et de l’entretien aussi … la flore est vraiment belle et saine, ainsi que les animaux», a fait remarquer un utilisateur.