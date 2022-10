Le zoo est verrouillé alors que le cobra royal mortel nommé Sir Hiss fait “l’évasion de Houdini”

Un serpent MORTEL a forcé un zoo à se verrouiller après s’être libéré de sa cage.

Le cobra royal Sir Hiss, rebaptisé Houdini après son évasion audacieuse, a réussi à s’éloigner de son enclos au zoo de Skansen à Stockholm, en Suède.

Un cobra royal s’est échappé de sa cage dans un zoo suédois. Photo de stock Crédit : Getty

Le personnel du zoo de Skansen à Stockholm recherche la créature Crédit : AFP

La créature écailleuse était arrivée au zoo quelques jours seulement avant de disparaître samedi à travers une lampe dans un terrarium.

Les patrons ont été contraints de fermer partiellement le zoo alors que le personnel continue de rechercher le vagabond venimeux.

Le personnel a répandu de la farine pour essayer de suivre les fugitifs glissants et des pièges collants ont été installés.

Ils ont également apporté des caméras spéciales conçues pour inspecter les conduites d’égouts.

On craint que le reptile ne se cache quelque part dans le plafond intérieur.

Le serpent a maintenant été renommé Houdini d’après le célèbre artiste d’évasion, Jonas Wahlstrom, directeur de l’aquarium de Skansen.

Wahlstrom a déclaré à l’AFP que le terrarium abritait des cobras royaux depuis environ 15 ans, mais il n’a fallu que quelques jours au nouveau locataire pour trouver une issue.

Il a plaisanté: “Cela s’est avéré être intelligent.”

Wahlstrom a expliqué que le personnel avait récemment remplacé la lampe en haut de l’enceinte par une ampoule basse consommation.

Il a ajouté: “L’ancienne lumière était si chaude qu’aucun serpent ne voulait s’en approcher.

“Mais maintenant, il ne fait pas chaud du tout et le nouveau cobra royal l’a découvert et a coincé sa tête entre l’ampoule et le luminaire et a réussi à se pousser.”

Wahlstrom a déclaré qu’il n’y avait aucun danger qu’il s’échappe à l’extérieur.

Il a déclaré: “Il ne sortira pas, mais hypothétiquement, il fait aussi si froid dehors qu’il s’assoupirait immédiatement.

Il a également souligné que les cobras royaux sont généralement assez calmes et peu susceptibles d’attaquer.

Les cobras royaux, originaires d’Asie du Sud et du Sud-Est, sont le plus long serpent venimeux du monde, atteignant 18 pieds de long.

Ils se nourrissent principalement d’autres serpents, mais leurs morsures peuvent être mortelles pour les humains si elles ne sont pas traitées.

Cela survient après qu’un chimpanzé effronté s’est enfui après s’être échappé d’un zoo ukrainien.

Des images filmées dans la ville assiégée de Kharkiv montrent la femelle primate Chichi errant dans les rues.

Le personnel du zoo de la deuxième ville d’Ukraine tente en vain de persuader Chichi de rentrer chez elle après s’être promenée dans un parc voisin.

Après que d’autres tentent de gagner sa confiance avec des friandises sucrées, une femme blonde est aperçue agenouillée et parlant au singe échappé.

Mais quand il commence à pleuvoir, le chimpanzé qui a le mal du pays court soudain vers son gardien et l’embrasse.

La femme donne alors son imperméable jaune à Chichi, qui tend obligeamment les bras à travers les manches.