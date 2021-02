Le zoo du Pakistan, qui abritait autrefois «  l’éléphant le plus solitaire du monde  », va subir une cure de jouvence mammouth

Un zoo pakistanais délabré abritant autrefois ce qu’on a surnommé «l’éléphant le plus solitaire du monde» et réputé pour héberger des animaux dans des enclos en béton exigus, a lancé un ambitieux plan de rénovation de 7,5 millions de dollars.

Des militants des droits des animaux avaient fait campagne contre le sort de la plus grande attraction du zoo d’Islamabad – un taureau de 35 ans nommé Kaavan, le dernier éléphant d’Asie restant dans le pays – qui vivait seul depuis la mort de son compagnon huit ans plus tôt.

Kaavan a été transféré au Cambodge à la fin de l’année dernière dans une flambée de publicité après que son sort a attiré l’attention de la superstar américaine Cher, qui a aidé à collecter des fonds pour la délocalisation géante.

Alors que l’éléphant a maintenant des centaines d’hectares à parcourir aux côtés de dizaines de compagnons dans le nord du Cambodge, ses dernières années au Pakistan ont été tout sauf tranquilles.

Le zoo d’Islamabad était dépourvu de toute végétation naturelle et de nombreux animaux y ont développé un comportement classique en cage, comme un balancement constant ou un rythme répétitif.

Fondé en 1978 et atteignant finalement 30 acres, les gardiens ont eu du mal à prendre soin des résidents du zoo.

Les conditions étaient si mauvaises qu’un juge de la Haute Cour a ordonné l’année dernière sa fermeture et le déplacement de chaque animal – un exercice en soi qui s’est soldé par une tragédie.

Deux lions sont morts lors de leur réinstallation lorsque des gardiens de zoo ont tenté de les arracher de leur enclos en enflammant des tas de foin.

Le ministère pakistanais du changement climatique a maintenant pris en charge la réhabilitation du zoo, avec des plans pour établir un centre de conservation considérablement amélioré.

«Nous avons temporairement transféré quelque 380 animaux différents – dont des singes, des nilgai (antilopes), des zèbres et des ours – vers différents sanctuaires au Pakistan et à l’extérieur», a déclaré Waqar Zakriya du Conseil de gestion de la faune d’Islamabad (IWMB).

« Ils seront tous ramenés – non pas pour être gardés en captivité mais dans un parc national dans un habitat naturel. »

Le centre comprendra également des installations de traitement et de réhabilitation de la faune indigène blessée – la première du genre dans le pays.

L’initiative était « brillante et extraordinaire », a déclaré Rab Nawaz, directeur du Fonds mondial pour la nature au Pakistan.

La maltraitance des animaux – dans les zoos ou à des fins de divertissement – est courante au Pakistan, mais les attitudes changent.

Les autorités chargées de la protection de la faune font également pression pour l’adoption de nouvelles lois ciblant les braconniers, qui piègent et font régulièrement le trafic d’oiseaux, de singes et même d’ours noirs, a déclaré la présidente de l’IWMB, Rina Saeed.

‘Il a l’air très heureux’

Le départ de Kaavan pour des pâturages plus heureux s’est avéré doux-amer pour au moins un homme lié au zoo – son dernier gardien, Imran Hussain.

Hussain a été embauché et spécialement formé l’année dernière lorsque le sort de Kaavan est devenu internationalement connu, mais a rapidement noué des liens avec son pachyderme.

« Je sens quelque chose se briser en moi quand je viens au zoo et que je vois sa cage vide », a-t-il déclaré à l’AFP.

«Il m’accueillait avec une trompette forte et en soulevant sa malle tous les matins. Il me jetait de l’eau sur moi pour exprimer son plaisir – et sa colère.»

Pourtant, il sait que la bête est maintenant dans un meilleur endroit.

« J’ai vu des clips vidéo de Kaavan … il a l’air très heureux », dit-il.

« Je prie Dieu pour sa longue vie. »