Le zoo d’Hyderabad pleure la mort de ‘Rani’, le troisième plus vieux éléphant d’Asie au monde

Le parc zoologique de Nehru à Hyderabad a perdu deux animaux, une éléphante asiatique de 83 ans, Rani et un léopard de 21 ans en raison de maladies liées à l’âge. Elephant Rani était une star emblématique et bien connue pour avoir longtemps participé aux festivités de Bonalu et Muharram. Rani était l’un des plus anciens éléphants en captivité, né le 7 octobre 1938. Le corps du tusker a été déplacé des jardins publics de Nampally où le zoo avait été hébergé plus tôt, en 1963. Selon les responsables du zoo, Rani souffrait de complications liées à la vieillesse et était sous la supervision de l’équipe vétérinaire du zoo. Les médecins vétérinaires lui avaient donné des suppléments spéciaux pour améliorer sa santé.

Rani a été offert au zoo par le dernier Nizam d’Hyderabad, Mir Osman Ali Khan, en 1963 et était considéré comme le troisième plus vieux éléphant d’Asie au monde. La disparition de l’emblématique Rani a affligé de nombreuses personnes, en particulier celles de la communauté musulmane chiite qui ont exprimé leur chagrin sur des sites de microblogging lors du passage de l’éléphant. Les musulmans chiites considéraient Rani comme le symbole de l’imam Hussein lors de la procession dans la ville le jour de Muharram, a rapporté Deccan Chronicle.

En raison de son état de santé détérioré et de son arthrite, les responsables du zoo ont construit un monticule de terre qui lui a permis de se reposer et de se reposer.

En juillet 2020, Upasana Kamineni Konidela, vice-présidente d’Apollo Foundation & Apollo Life, qui est également la belle-fille des acteurs de Tollywood Ram Charan et Chiranjeevi, s’était portée volontaire pour adopter Rani pendant un an, a rapporté The News Minute.

Alors que Rani était connu comme le troisième plus vieux défenseur asiatique, deux éléphants nommés Chengallor Dakshayani (femelle, 88 ans) du conseil de Travancore Devaswom et Lin Wang (mâle, 86 ans) du zoo de Taipei sont morts à l’âge de 86 ans. en 2003. On sait que les éléphants d’Asie atteignent l’âge adulte à 17 ans, donc l’espérance de vie moyenne des éléphants est de 60 ans dans la nature et de 80 ans en captivité.

Comme Rani est décédé, les autorités du zoo du parc zoologique de Nehru n’ont plus que quatre éléphants d’Asie, dont trois femelles et un mâle. Les autorités du zoo célèbrent chaque année l’anniversaire de Rani avec beaucoup d’enthousiasme.

Pendant ce temps, le léopard Ayyappa, 21 ans, est également décédé des suites de maladies liées à l’âge, notamment une défaillance de plusieurs organes. Il est né le 16 juin 2000. La durée de vie moyenne d’un léopard est de 12 à 17 ans. Cependant, Ayyappa a franchi une durée de vie de 15 ans dans la nature et de 18 ans en captivité pour les léopards.

Les autorités du zoo ont été consternées par le décès de ces animaux bien-aimés.

