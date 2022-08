Le zoo d’Édimbourg riposte à un “activiste” de Twitter qui a traqué les gardiens après que le plus vieux pingouin ait été tué par un renard

Le zoo d’ÉDIMBOURG a riposté à “l’activiste végétalien” après qu’il s’est moqué en annonçant la mort de son plus vieux pingouin.

Le zoo a posté sur Twitter pour annoncer la nouvelle que Mme Wolowitz, le plus vieux pingouin du Royaume-Uni, était décédée jeudi après qu’un renard ait fait irruption dans l’enclos des pingouins.

Mme Wolowitz était le plus vieux pingouin du zoo d’Édimbourg à l’âge de 35 ans Crédit : PA

Le Tweet disait : “Nous savons que beaucoup d’entre vous aimaient Mme Wolowitz, notre plus vieux pingouin.

“Malheureusement, nous l’avons perdue la nuit dernière après qu’un renard ait fait irruption dans notre enclos de pingouins.

“Heureusement, la station balnéaire de notre colonie est indemne et se porte bien.

“Sa personnalité massive nous manquera.”

Les visiteurs ont pris les commentaires pour partager leur tristesse face à sa mort et ont également fait face à des réactions négatives.

Un utilisateur a déclaré: “Elle est enfin libre, elle n’est plus enfermée et ébahie par le public payant #Liberté”

Mais le zoo a riposté en disant à l’utilisateur que ses œuvres caritatives de conservation aidaient à protéger les Rockhoppers du Nord dans la nature.

Ils ont déclaré: “Mme Wolowitz était aimée de nos gardiens et de nos visiteurs.

“A 35 ans, elle avait le double de son espérance de vie et était avec nous depuis sa naissance.

“Notre organisme de bienfaisance pour la conservation s’efforce de protéger les sauteurs du Nord dans la nature et fait partie du programme d’élevage des espèces en voie de disparition.”

L’équipe du zoo a rassuré les visiteurs qu’elle faisait tout son possible pour protéger les pingouins restants.

Ils ont déclaré: “Nos équipes d’experts vérifient quotidiennement les enclos à la recherche de signes de dommages, mais il y a toujours un risque que des animaux sauvages entrent par effraction.

“Nous examinons ce que nous pouvons faire pour renforcer davantage la frontière.”

Il y a plus de 100 manchots à Penguin Rock, dont des manchots papous, des manchots royaux et des manchots sauteurs du Nord.

Le rocher possède la plus grande piscine extérieure d’Europe à 65 mètres de long et 3,5 mètres à son point le plus profond et contient 1,2 million de litres d’eau.

