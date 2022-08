Le zoo de Vancouver fermé après la fuite d’animaux

Les loups qui ont été trouvés à l’extérieur de leur enclos au zoo du Grand Vancouver mardi semblent avoir été libérés exprès, selon des responsables.

Le zoo du Grand Vancouver a publié un communiqué mardi après-midi qualifiant la fuite des animaux de suspecte et suggérant qu’elle était “due à une intention malveillante”.

“La GRC de Langley enquête sur ce qui semble être une entrée illégale et du vandalisme”, ont déclaré les responsables du zoo dans le communiqué.

Le zoo abrite 15 loups, dont six oursons récemment nés, mais les autorités n’ont pas confirmé combien sont sortis de leur enclos.

Les responsables du zoo ont déclaré que la plupart avaient été récupérés, mais qu’un “petit nombre” restait en liberté mardi après-midi. Ils ont suggéré que les loups ne présentent aucun danger pour le public, mais ont demandé à quiconque en apercevrait un dans la région de contacter la GRC et le service des agents de conservation de la Colombie-Britannique.



Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour. L’histoire précédente suit.

Après que les loups se soient échappés de leur enclos mardi, les personnes souhaitant visiter le zoo du Grand Vancouver ont été refoulées aux portes.

Selon un porte-parole du BC Conservation Officer Service, des agents ont été appelés pour “recapturer” un nombre indéterminé de chiens échappés. Le site Web du zoo indique qu’il abrite un total de 15 animaux, dont six oursons récemment nés.

“Selon le zoo, il y a un loup toujours en liberté. Le zoo s’efforce de récupérer l’animal”, lit-on dans un e-mail à CTV News.

“Si des membres du public identifient le loup, ils sont encouragés à garder leurs distances et à signaler l’animal immédiatement.”

Le porte-parole du BCCOS a précisé plus tard que le loup s’était en fait complètement échappé et que personne n’avait été blessé.

Le zoo du Grand Vancouver n’a pas encore publié de déclaration détaillée sur l’incident, publiant un bref message sur les histoires Instagram et Facebook informant les gens de la fermeture.

“Annonce importante pour tous les visiteurs du zoo. Le zoo du Grand Vancouver restera fermé pour aujourd’hui”, indique le message, avec une photo des portes fermées.

“Merci de votre compréhension!”

Au zoo, la GRC et des agents de conservation ont été vus dans un stationnement. Dans l’après-midi, les invités étaient refoulés à l’entrée principale du zoo, qui était fermée.

Une personne qui a tenté de visiter le zoo mardi matin a déclaré à CTV News Vancouver qu’elle avait été refoulée en raison d’un “problème avec un animal”. Ils ont dit que personne n’était autorisé à entrer dans le parc “pour des raisons de sécurité publique”.

Un préposé du parc a déclaré qu’ils n’avaient reçu aucun détail sur l’incident.

CTV News Vancouver a contacté le zoo du Grand Vancouver et le service des agents de conservation de la Colombie-Britannique pour plus d’informations, mais n’a pas reçu de réponse.

Au fil des ans, le zoo a fait l’objet de plusieurs plaintes et critiques. Plus récemment, des allégations de cruauté envers les animaux présentées par la Vancouver Humane Society ont fait l’objet d’une enquête par la SPCA.

En mars, une déclaration du zoo du Grand Vancouver au sujet des allégations indiquait qu’il avait été “mis au courant d’un article d’opinion” sur l’installation.

“Le zoo du Grand Vancouver prend très au sérieux la santé et le bien-être des animaux”, indique le communiqué.

“En tant qu’installation (Zoo et aquarium accrédités du Canada et Association mondiale des zoos et aquariums), nous respectons et dépassons toutes les exigences provinciales et fédérales.”

En 2019, la Humane Society a déposé un rapport similaire alléguant la cruauté envers les animaux.

Selon une étude menée par Research Co. l’année dernière au nom de la Humane Society, un peu moins de la moitié des résidents de la Colombie-Britannique soutiennent le maintien d’animaux en captivité permanente à des fins de divertissement et d’éducation. Cependant, 89 % sont contre le commerce international d’animaux exotiques et sauvages dans le but de les garder exposés en captivité permanente.



Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.