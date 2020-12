Les chercheurs ont découvert que dans un zoo américain, les diables de Tasmanie brillent sous la lumière ultraviolette. Des chercheurs du zoo de Toledo, situé à Toledo, dans l’Ohio, ont partagé cette nouvelle fascinante avec le monde samedi, publiant les résultats sur leurs poignées de médias sociaux, affirmant qu’ils étaient les premiers au monde à documenter le cas de la biofluorescence chez les diables de Tasmanie.

Le même phénomène a déjà été découvert chez les ornithorynques, les bilbies et les wombats.

Le 6 décembre, le compte Twitter officiel du zoo de Toledo a partagé la nouvelle avec le monde entier, attirant l’attention des internautes. «Le zoo de Toledo est ravi de signaler le premier cas documenté de biofluorescence chez les diables de Tasmanie! La biofluorescence fait référence au phénomène où un organisme vivant absorbe la lumière et la restitue sous une couleur différente », lit-on dans la légende accompagnée d’une image fascinante à regarder.

Selon le texte expliqué sur la poignée Instagram officielle du zoo de Toledo, la biofluorescence est un phénomène où un organisme vivant absorbe la lumière et la restitue sous une couleur différente. Comme mentionné, dans le diable de Tasmanie, la peau autour du museau, des yeux et de l’oreille interne des organismes vivants absorbe la lumière ultraviolette (un type de lumière naturellement abondante mais invisible pour les humains) et la reflète sous forme de lumière bleue visible. Cependant, il est encore difficile de savoir si ce cas de biofluorescence sert un objectif écologique ou est simplement une coïncidence.

La photo prise par Jacob Schoen, un technicien de Toledo Zoo Conservation, qui a déclaré qu’il pensait qu’il s’agissait du tout premier cas de biofluorescence chez un diable de Tasmanie à être documenté, rapports ABC.

«Lorsque l’ornithorynque a récemment été déterminé comme étant de la biofluorescence, nous étions très excités d’essayer de le découvrir chez d’autres animaux, en particulier les mammifères australiens», a ajouté M. Schoen.

Le texte explique également que la biofluorescence a été récemment découverte chez d’autres mammifères en Australie, tels que les ornithorynques et les wombats. Si les raisons du phénomène de biofluorescence chez les mammifères restent à déterminer, le texte dit qu’il est intéressant de spéculer.

«Il existe des preuves que certaines espèces d’oiseaux utilisent la fluorescence UV pour attirer des partenaires (Pearn et al. 2001). De nombreux poissons utilisent même la biofluorescence pour se déguiser (Sparks et al. 2014). «La légende continue», indique le texte.

L’équipe du zoo de Toledo s’est inspirée des découvertes récentes sur les ornithorynques présentant une biofluorescence sous lumière UV, et a donc commencé à mener ses propres tests. Après avoir réussi à découvrir que le phénomène de la lueur dans le noir est l’ornithorynque, ils ont transféré leurs tests sur d’autres mammifères tels que le diable de Tasmanie.