Le zoo de San Diego accueille le rhinocéros blanc mâle du sud

Le zoo de San Diego a accueilli un nouveau membre dans son habitat de rhinocéros blancs du sud. Le bébé rhinocéros blanc du sud est né le 6 août, cependant, le zoo américain a attendu environ deux semaines pour révéler la grande nouvelle au monde à côté d’une adorable vidéo du nouveau-né jouant dans son enclos.

La vidéo commence avec le veau qui se déchaîne, la seconde suivante on le voit rouler dans la boue. Si l’on se fie à la vidéo, le bébé rhinocéros semble être jovial aux côtés des membres de sa famille. Le veau a été conçu naturellement au Nikita Kahn Rhino Rescue Center du zoo, selon le New York Post. Dans un communiqué, le zoo de San Diego a salué l’instinct maternel de la mère Livia en la qualifiant d’attentive et de protectrice envers son petit.

“Les spécialistes des soins de la faune rapportent que le veau est en bonne santé, confiant et plein d’énergie, et que Livia est une excellente mère, très attentive et protectrice de sa progéniture”, a déclaré le zoo au portail. Le veau n’est pas encore nommé, apparemment, le zoo révélera probablement le nom à l’occasion de la Journée mondiale des rhinocéros le 22 septembre. Regardez la vidéo du veau ci-dessous :

Crashing your feed with big news 🦏 First-time mom Livia gave birth to a healthy baby boy at the Nikita Kahn Rhino Rescue Center. pic.twitter.com/dTzkuwKsyJ — San Diego Zoo Wildlife Alliance (@sandiegozoo) August 22, 2022

Le clip a amassé des milliers de vues. Les amoureux des animaux du monde entier saluent la vidéo comme mignonne, adorable, jolie et géniale. Un utilisateur a écrit : « Félicitations ! Bienvenue dans le monde petit, tu n’as aucune idée à quel point tu es incroyablement important et spécial !”

Congratulations! Welcome to the world little one, you have no idea how incredibly important and special you are! — Julie Miller (@JulieMiller171) August 23, 2022

Un autre a dit: “Omg si mignon! Illumine ma journée ! Espérons qu’il grandira pour devenir un gros rhinocéros en bonne santé et qu’il aura une longue vie.

Omg so cute! Brightens my day! Hopefully he'll grow up to a healthy big rhino and will have a long life 🤞 — Katalin Elo (@katcsyx) August 23, 2022

L’arrivée du petit est considérée comme importante car elle contribue principalement à l’objectif du zoo de restaurer la population de rhinocéros blancs. Le comité vise à imprégner des rhinocéros comme Livia par des moyens artificiels pour sauver la population de rhinocéros blancs du Nord, qui, selon la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN, sont en danger critique d’extinction et pourraient bientôt disparaître.

Selon le New York Post, seules deux rhinocéros blancs du Nord femelles sont en vie pour le moment, qui ne peuvent pas se reproduire naturellement.

