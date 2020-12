Un zoo de Wroclaw, en Pologne, a capturé la naissance d’un petit cerf de souris devant une caméra pour la toute première fois, dans un moment d’espoir pour l’espèce très menacée originaire des Philippines.

Le bébé chevrotain, né le 10 novembre, a la taille d’une grande boîte d’allumettes et pèse environ 100 grammes.

L’espèce est caractérisée par sa petite taille, ses pattes grêles et sa tête ressemblant à une souris, et sa naissance est particulièrement préoccupante car il n’y a qu’une douzaine de chevrotains dans les zoos européens et un seul mâle.

« Pour la toute première fois dans l’histoire d’une espèce de cerf de souris, une naissance réelle a été filmée, puis le premier moment de la vie du bébé », a déclaré à Reuters Radoslaw Ratajszczak, le responsable du zoo de Wroclow.

Les chevrotains sont en danger d’extinction à cause de la chasse et des plantations de palmiers à huile dans leur ville natale.

« Ils sont très sensibles aux prédateurs … ils sont assez faciles à attraper », a déclaré Ratajszczak. « Et bien sûr, comme les lapins, ils sont très savoureux, malheureusement. »

Les chevrotains sont également très difficiles à étudier, préférant se cacher dans l’herbe et, en particulier pendant le travail, dans des endroits isolés loin de l’œil humain.

On ne sait toujours pas quel est le sexe du bébé, et les défenseurs de l’environnement espèrent qu’un homme aidera le processus de reproduction.