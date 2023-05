Le zoo de Miami s’excuse après que le kiwi ait rencontré la colère des Néo-Zélandais

Commentez cette histoire Commentaire

Un zoo de Floride s’est excusé d’avoir proposé une « rencontre » où les visiteurs pouvaient caresser un kiwi, l’oiseau national de la Nouvelle-Zélande, suite à l’indignation dans le pays d’origine de l’animal. Il a dit qu’il avait arrêté la pratique. Une pétition en ligne pour « aider à sauver » Paora, l’oiseau nocturne incapable de voler du zoo de Miami, a recueilli plus de 10 000 signatures en deux jours cette semaine. Vidéo diffuser par le point de vente néo-zélandais 1 News a montré la créature sortie de son enclos et tapoté fermement comme l’une des rencontres d’animaux rapprochées du zoo, qui sont proposées pour 23,36 $.

Jeseka Christieson, la Néo-Zélandaise à l’origine de la pétition, a écrit sur le site Web que les kiwis étaient précieux, pas « les jouets de l’Amérique ». L’oiseau est tellement aimé des Néo-Zélandais que les humains du pays sont souvent appelés « Kiwis ».

« Il a été apprivoisé et est soumis à un éclairage fluorescent quatre jours par semaine, manipulé par des dizaines d’étrangers, caressé sur ses moustaches sensibles », a-t-elle écrit. « Les kiwis sont des animaux nocturnes, qui doivent être gardés dans des enclos sombres appropriés et manipulés le moins possible. »

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins, lors d’une conférence de presse mercredi, a remercié le zoo de Miami d’avoir arrêté le programme de rencontre. « Ils ont reconnu que ce qu’ils faisaient n’était pas approprié, ou n’était pas juste, ou n’était pas juste, pour le kiwi », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration publiée sur son site Web mardi, Zoo Miami a présenté «nos excuses les plus profondes et les plus sincères».

« Le développement de la rencontre avec le kiwi n’a pas été bien conçu, avec le recul », a-t-il déclaré.

Le directeur des communications du zoo de Miami, Ron Magill, a déclaré mercredi à Radio New Zealand que « je suis immédiatement allé voir le directeur du zoo et j’ai dit: » Nous avons offensé une nation « », après avoir visionné la vidéo de la rencontre. Il a déclaré que Paora ne serait plus en contact avec le public ni exposée à des lumières fluorescentes.

Le Kiwi Best Practice Manual du Département néo-zélandais de la conservation stipule que « les kiwis ne doivent pas être régulièrement sortis de leurs terriers uniquement dans le but de permettre aux gens de les voir et de les toucher ».

Il permet à un kiwi d’être doucement caressé sur le dos par des membres du public si l’oiseau était déjà manipulé pour une autre raison, telle qu’une réhabilitation, un transfert de site ou un bilan de santé de routine.

Mais il est dit que le public « ne doit pas toucher la tête, les poils du visage ou le bec de l’oiseau », comme le montre la vidéo de la rencontre avec le zoo de Miami.

Le ministère néo-zélandais de la conservation a déclaré mardi sur Twitter que « les kiwis offshore sont gérés séparément », mais ce serait « discuter de la situation » avec l’Association américaine des zoos et aquariums.

Paora est née au zoo de Miami en 2019. Les kiwis en captivité sont « extrêmement rares », selon le Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute.