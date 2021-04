Les visiteurs sont retournés au ZSL London Zoo lundi (12 avril 2021) alors que l’attraction a rouvert au public pour la première fois depuis sa fermeture le 4 janvier, pour le troisième verrouillage national.

Les portes ont également été fermées pendant 18 semaines en 2020, en raison de verrouillages de coronavirus.

Les vétérinaires et les gardiens ont continué à travailler tout au long des verrouillages.

Les visiteurs de retour trouveront des mesures de sécurité en place, notamment des systèmes à sens unique à suivre, des rappels de distanciation sociale et une capacité réduite, les visiteurs étant répartis en créneaux du matin ou de l’après-midi.

Les expositions à l’intérieur et à travers les expositions, y compris la maison des reptiles, restent fermées, et les discussions n’auront pas lieu, pour éviter que les foules ne se rassemblent.

L’organisme de bienfaisance de conservation, la Zoological Society of London, a déclaré que les fermetures forcées ont mis ses zoos de Londres et de Whipsnade sous pression financière, car les revenus de la vente de billets sont utilisés pour prendre soin des animaux et financer les efforts mondiaux de conservation.