Le zoo de Londres diffuse un message de conservation en plaçant un sac en cuir dans un enclos pour crocodiles

Dans l’intention de diffuser un message clair sur la conservation, le zoo de Londres a placé un sac à main en crocodile marron dans l’un de ses enclos, en guise d’avertissement strict contre le commerce illégal d’espèces sauvages. Cela a été révélé après qu’un visiteur a été surpris, en trouvant un sac en cuir au lieu d’un animal dans l’affichage, et il a continué à tweeter une photo de la même chose. Le tweet, qui a été publié le 1er août, a suscité beaucoup d’attention sur Internet. Il a révélé que l’enceinte était censée contenir un crocodile siamois, une espèce de reptiles prédateurs en danger critique d’extinction et originaire de pays tels que l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge.

Étonnamment, au cours des 75 dernières années, plus de 80 % des crocodiles siamois ont disparu. L’étalage était censé présenter ce crocodile d’eau douce, mais au lieu de l’animal, un grand sac à main marron en peau de crocodile était assis au centre du récipient en verre. La photo a révélé que le plus ancien zoo scientifique du monde, qui se trouve dans Regent’s Park dans la capitale britannique, avait même placé une pancarte devant l’enceinte pour informer les visiteurs de la lente extinction du reptile de la terre. Tout en se moquant des conséquences humaines, la pancarte disait: “Ce sac se trouvait autrefois en train de nager dans des rivières et des ruisseaux au courant lent à travers l’Asie du Sud-Est et l’Indonésie.”

Le zoo de Londres ne plaisante pas pic.twitter.com/C9cxoDCba2 — Moonbeam Hillgoth (@sleepy_homo) 1 août 2022

Il a ajouté : « Au cours des 75 dernières années, plus de 80 % des crocodiles siamois ont disparu. Beaucoup, comme celui-ci, ont été chassés pour leur peau dans le cadre du commerce illégal d’espèces sauvages. Le zoo est largement apprécié pour ses actions. Un utilisateur a commenté: «C’est de l’art. Nous avons besoin de plus d’activisme inattendu de la part d’endroits “normaux” comme celui-ci. Même si généralement, le zoo a une sorte de lien avec la conservation, ce niveau de “choc” l’est”. Cependant, lors d’une conversation avec le Huffington Post UK, la Zoological Society of London a révélé que l’exposition existe depuis plusieurs années, mais qu’elle n’est devenue célèbre que du jour au lendemain après que la photo a été tweetée et est devenue virale.

Le Huffington Post a cité le conservateur des reptiles et des amphibiens du ZSL London Zoo, Ben Tapley, disant : « Le sac à main, fabriqué à partir de la peau d’un crocodile siamois en danger critique d’extinction, a été confisqué dans un aéroport britannique et remis au ZSL London Zoo pour utilisation à des fins éducatives ». Il a ajouté : « Nous avons réalisé cette exposition, au sein de la Reptile House du ZSL London Zoo, pour attirer l’attention des visiteurs sur l’impact dévastateur que le commerce illégal d’espèces sauvages (IWT) a sur les espèces du monde entier.

Que pensez-vous de ce poste symbolique?

