Le zoo de Lahore vend 12 lions aux enchères car il n’a pas d’argent pour nourrir les chats “en croissance”

Le zoo Safari de Lahore vend aux enchères une douzaine de lions à des collectionneurs privés la semaine prochaine pour libérer de l’espace pour une fierté qui ne cessera de croître. Le zoo Safari de Lahore compte désormais tellement de grands félins que leurs lions et tigres doivent se relayer pour accéder aux enclos, a déclaré Tanvir Ahmed Janjua, directeur adjoint du zoo. “Non seulement nous libérerons plus d’espace ici, mais nos dépenses en viande pour les nourrir diminueront également”, a-t-il déclaré. Le zoo abrite actuellement 29 lions et les responsables prévoient une vente aux enchères le 11 août pour en vendre 12, âgés de deux à cinq ans. Il y a aussi six tigres résidents et deux jaguars.

Les défenseurs de l’environnement s’opposent à la vente, avec le groupe environnemental WWF, affirmant que les créatures devraient être déplacées vers d’autres zoos établis, ou que les femelles reproductrices devraient être stérilisées ou recevoir des contraceptifs. “Les échanges d’animaux et les dons entre zoos sont une pratique largement acceptée”, a déclaré Uzma Khan de l’organisation.

“Une fois qu’une institution telle qu’un zoo place une étiquette de prix sur une espèce sauvage, elle promeut le commerce – ce qui est contre-productif pour la conservation”, a-t-elle ajouté.

Garder des lions, des tigres et d’autres animaux exotiques comme animaux de compagnie n’est pas rare au Pakistan et est considéré comme un symbole de statut. Les riches propriétaires publient des images et des clips vidéo de leurs grands félins sur les réseaux sociaux et les louent comme accessoires pour des films et des séances photo.

Les responsables du zoo ont fixé une réserve de 150 000 Rs (700 $) par chat, mais espèrent que chacun rapportera environ deux millions de roupies. Cependant, tout le monde ne peut pas participer à la vente aux enchères.

Janjua a déclaré que les acheteurs devront être enregistrés auprès des autorités provinciales et montrer qu’ils ont les moyens de fournir des soins et un abri appropriés aux créatures.

Le vétérinaire du zoo, Muhammad Rizwan Khan, a déclaré qu’une première tentative l’année dernière de vendre aux enchères des lions avait échoué car les acheteurs potentiels n’avaient pas les documents ou les licences nécessaires.

Nouman Hassan, qui s’est heurté aux autorités dans le passé lorsqu’il a été filmé en train de promener son tigre de compagnie en laisse à Lahore, prévoit de participer. “Je vais essayer d’acheter deux ou trois lions à coup sûr”, a-t-il déclaré, ajoutant que la vente aux enchères était un bon moyen de diversifier le patrimoine génétique des collectionneurs privés qui possédaient déjà un gros chat.

Avec peu de législation pour protéger le bien-être des animaux, les zoos du Pakistan sont connus pour leurs installations médiocres, mais le zoo Safari de Lahore est considéré comme l’un des meilleurs, situé sur 200 acres.

En avril 2020, un tribunal a ordonné la fermeture du seul zoo de la capitale du pays après la révélation de mauvaises installations et de mauvais traitements infligés aux animaux.

L’établissement avait été condamné par la communauté internationale pour le traitement qu’il avait réservé à un éléphant d’Asie nommé Kaavan, qui a ensuite été transporté par avion à la retraite au Cambodge dans le cadre d’un projet géant dirigé par la popstar et actrice américaine Cher.

Le vétérinaire Khan a déclaré que les animaux du zoo Safari de Lahore recevaient les meilleurs soins possibles, ce qui se reflète dans leur fécondité. “Ils vivent une belle vie en captivité avec nous”, a-t-il déclaré. —AFP

