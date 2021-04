Les gardiens de zoo du zoo national de Cuba à La Havane célèbrent la naissance de quatre tigres du Bengale, parmi lesquels un tigre blanc rare.

La naissance des quatre petits rayés le 12 mars est survenue après avoir essayé pendant 20 ans d’élever les animaux en voie de disparition. Les petits sont nés de Fiona et de son compagnon Garfield.

«C’était une naissance normale. Tout s’est bien passé et elle a maintenant commencé à jouer son rôle de mère », a déclaré Angel Cordero, spécialiste des tigres au zoo. «C’est une bonne mère.

Les petits n’ont pas encore été nommés et leur sexe n’a pas été annoncé.

Les tigres blancs sont une variation génétique des tigres orange du Bengale les plus connus. Des milliers de tigres parcouraient autrefois les forêts du Bangladesh, de l’Inde et du Népal. Mais leur nombre a chuté à environ 2500, selon les experts de la faune. Le braconnage, la déforestation et la chasse excessive ont tous fait des ravages.

«Toutes les naissances dans le zoo sont importantes, mais nous accordons plus d’importance à une naissance lorsqu’un animal en danger d’extinction est né parce que nous savons que nous aidons cette espèce à ne pas disparaître du monde», a déclaré Cordero. «Cuba est un petit pays avec peu de ressources, nous sommes donc heureux de participer à tout ce qui est bon pour le monde.»

Trois des neuf sous-espèces de tigres du monde ont disparu le siècle dernier, et de nombreux scientifiques pensent qu’un quatrième, le tigre de Chine méridionale, est déjà fonctionnellement éteint.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici