Le parc zoologique national de la capitale nationale, populairement connu sous le nom de zoo de Delhi, devrait rouvrir le 1er avril après être resté fermé pendant près d’un an en raison du verrouillage induit par Covid et d’autres crises. Selon des sources, le zoo est devenu plus esthétique en un an et a également été témoin d’une augmentation du nombre d’espèces d’animaux – un changement nouveau et nouveau qui devrait ravir les visiteurs. Un grand nombre de caméras ont été installées dans le zoo et de nombreuses mesures prises pour le bien-être des animaux.

