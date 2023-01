Le zoo de Dallas ferme après que la panthère nébuleuse se soit échappée de son enclos

Le zoo de Dallas a été fermé vendredi alors que le personnel recherchait un léopard nébuleux qui s’était échappé de son enclos.

Le zoo a émis un “code bleu”, signalant qu’un animal non dangereux n’était pas dans son habitat.

Dans un communiqué, le zoo a déclaré: “L’un de nos léopards nébuleux n’était pas dans son habitat lorsque l’équipe est arrivée ce matin et est porté disparu à ce moment … Compte tenu de la nature de ces animaux, nous pensons que l’animal est toujours sur le terrain et se cache .”

Le gros chat, nommé Nova, a entre trois et quatre ans et pèse environ 25 livres, a indiqué le zoo. L’une des deux panthères nébuleuses du zoo, elle et sa sœur, Luna, sont nées à Houston et sont arrivées à Dallas en 2021.

Le vice-président exécutif du zoo de Dallas, Harrison Edell, a déclaré qu’il était probable que le léopard se soit retiré dans les arbres après s’être échappé par une déchirure dans les mailles de son enclos.

La saison hivernale serait un avantage pour les chercheurs, a déclaré Edell, car il y a moins de couvert forestier à cette période de l’année.

Edell a déclaré aux journalistes que Nova “ne présente pas de danger pour les humains”.

Néanmoins, le zoo a exhorté les habitants à ne pas approcher l’animal s’ils le rencontraient. Au lieu de cela, ils ont été invités à fournir une photo et à envoyer un message au zoo sur les réseaux sociaux.

L’Union internationale pour la conservation de la nature classe panthères nébuleuse comme une espèce vulnérable, particulièrement vulnérable au braconnage.

Selon le Smithsonien Zoo national et Conservation Biology Institute, les léopards nébuleux viennent principalement d’Asie du Sud et de l’Est. Ils résident généralement dans des environnements forestiers et sont considérés comme nocturnes. Ce sont des carnivores, avec un régime alimentaire composé d’animaux plus petits comme les oiseaux et les rongeurs.

La police de Dallas était au zoo vendredi, aidant à la recherche.