Le zoo de Cincinnati nomme un nouveau bébé hippopotame Fritz, frère de Fiona

Le zoo de Cincinnati a nommé son nouveau bébé hippopotame, Fritz, après un vote en ligne par des dizaines de milliers de ses fans adorateurs.

Après plus de 90 000 suggestions de noms provenant de tous les États des États-Unis et de plus de 60 pays, les employés du zoo l’ont réduit à Fritz ou Ferguson – Fritz a gagné avec 56% des voix.

“Nous aurions été satisfaits de l’un ou l’autre nom, mais nous pensons vraiment que le nom Fritz correspond à la personnalité de ce petit gars courageux”, a déclaré la gardienne en chef des hippopotames du zoo de Cincinnati, Wendy Rice, dans un communiqué de presse.

Fritz, un mâle, est un petit frère de l’hippopotame déjà célèbre du zoo, Fiona. Fiona est née prématurée de six semaines et n’a pas pu se tenir debout, même si maintenant elle est en bonne santé et heureuse au zoo.

Le personnel du zoo et jardin botanique de Cincinnati a découvert que la mère du veau, Bibi, âgée de 23 ans, était enceinte autour du poisson d’avril de cette année. Cela a été une surprise car Bibi était sous contrôle des naissances.

“Nous avons également pensé que c’était drôle que cela ait été suggéré parce que Fritz est ici parce que le contrôle des naissances de Bibi était” sur le fritz “”, a déclaré Rice.

A seulement quelques semaines, Fritz passe ses journées à nouer des liens avec sa mère dans un enclos privé, bien que le zoo ait annoncé que les présentations commenceraient bientôt.

