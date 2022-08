Le zoo de Chester capture les premiers pas chancelants d’un rare bébé girafe après sa naissance

Sous l’observation de sa mère Orla, une girafe nouveau-née, à savoir Stanley, a fait ses premiers pas chancelants moins d’une heure après sa naissance au zoo de Chester en Angleterre. Le nouveau membre du zoo porte son nom après le mont Stanley, qui est la plus haute montagne d’Ouganda, où plusieurs écologistes du zoo ne ménagent aucun effort pour augmenter le nombre de girafes dans la faune. La naissance a eu lieu à l’intérieur de l’habitat des girafes du zoo le 6 août vers 2 h 57, mais ce n’est que le 11 août que les gardiens du zoo ont partagé la nouvelle via les réseaux sociaux.

Selon un rapport du Guardian, l’Union internationale pour la conservation de la nature a nommé toutes les espèces de girafes dans la liste vulnérable des créatures proches de l’extinction. Parmi elles, les girafes de Rothschild font partie des espèces les plus menacées. Le zoo de Chester détaille que moins de 2 500 girafes de Rothschild sont actuellement présentes à l’état sauvage et, par conséquent, la naissance de Stanley est devenue une cause majeure de célébration pour les défenseurs de l’environnement. La responsable de l’équipe des girafes au zoo, Sarah Roffe, a déclaré dans un communiqué à Cheshire Live : “La future maman Orla était debout à côté de Dagmar, une autre maman expérimentée, pour l’accouchement alors qu’elle se préparait pour la poussée finale. Son veau est alors arrivé au monde avec une grosse bosse, faisant sauter le reste du troupeau sur ses pieds.

La naissance du rare nouveau-né Stanley, qui mesure déjà six pieds de haut, a été capturée par les images de vidéosurveillance du zoo. En plus de cela, les caméras ont également enregistré les premiers pas du bébé girafe qui l’ont vu se diriger vers sa mère Orla. L’âge de la maman girafe serait de 14 ans. Elle était enceinte depuis 15 mois et a dû subir un travail de plus de trois heures pour mettre son fils au monde. Le zoo de Chester s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour partager la nouvelle de la naissance du bébé Stanley.

“Quelque chose d’incroyablement spécial s’est produit dans notre habitat de girafes. Un bébé girafe rare est né et nos caméras ont capturé chaque instant. Rencontrez Stanley… le rare veau girafe né au zoo et aujourd’hui il est allé faire ses premiers zooms en plein air. Il porte le nom du mont Stanley en Ouganda où nos défenseurs de l’environnement se battent pour augmenter le nombre de girafes dans la nature », a déclaré le zoo. Jetez un oeil à la vidéo ici:

BABY'S FIRST STEPS: Stanley the baby Rothschild's giraffe was seen standing up and taking his first steps alongside his mom in his enclosure at the Chester Zoo in England. pic.twitter.com/GYRtclSRl5 — KION News Channel 46 (@KION546) August 16, 2022

La vidéo a recueilli plus de 22 000 likes sur Instagram, laissant un barrage d’internautes lançant d’adorables commentaires pour marquer son arrivée. Alors que certains l’appellent “beau”, beaucoup l’ont également qualifié d'”adorable”.

