Le zoo de Chester au Royaume-Uni partage une vidéo de lémuriens « dansants », laisse les internautes stupéfaits

Il existe plusieurs vidéos mettant en vedette des animaux faisant des pitreries qui vous laissent tout simplement amusé et émerveillé en même temps. Le zoo de Chester au Royaume-Uni, l’un des zoos les plus populaires créé en 1931, a récemment mis en ligne une vidéo présentant des lémuriens rares dansant. La vidéo, qui montre des lémuriens sautant et profitant du beau temps, fera sûrement votre journée.

Dans la légende, les autorités du zoo ont écrit sur le « SIFAKA ». La légende indique en outre que les lémuriens « dansants » incroyablement rares sont les premiers du genre à être vus en Europe.

Jetez un œil au clip :

Publié il y a six jours, le clip a jusqu’à présent recueilli plus de 60 000 vues et de nombreux commentaires. Plusieurs personnes ont tagué leurs amis et leur famille pour leur faire regarder l’incroyable vidéo. L’un des utilisateurs a demandé si la vidéo avait été tournée dans l’enclos des lémuriens. Un autre a écrit que les regarder sauter le rendait heureux. Une troisième personne a commenté que les Sifaka couronnés sont incroyables à observer avec des yeux magnifiques et des queues incroyables.

Peu d’utilisateurs d’Instagram ont trouvé la danse assez racontable. L’un d’eux a écrit que c’est ainsi qu’ils entrent le week-end. Alors que le clip dansant des lémuriens attirait une immense attention, le zoo a partagé un autre article du même. Cette fois, le message contenait des photos représentant l’animal dans différentes postures de danse. Le deuxième post réalisé il y a deux jours a déjà reçu plus de 6 000 likes.

Le zoo de Chester est un organisme de bienfaisance enregistré pour la conservation et l’éducation qui soutient des projets sur la faune à travers le monde. Il travaille à prévenir l’extinction dans plus de 30 pays. Le zoo partage souvent des images et des vidéos d’animaux rares sur son compte Instagram.

Plus tôt, le zoo avait publié un clip du premier lémurien à ventre roux qui a pris naissance dans le zoo. Expliquant le lémurien comme étant minuscule et duveteux, le zoo a écrit qu’il ne pesait que 70 grammes, semblable à celui d’une banane. Cet adorable clip de bébé lémurien a reçu environ 24 000 vues.

