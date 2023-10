La Chicago Zoological Society a récemment annoncé le retour des flamants roses américains au zoo de Brookfield pour la première fois depuis 1997. Neuf flamants roses américains récemment éclos, âgés de 2 à près de 5 mois, peuvent être observés dans l’habitat marécageux du zoo ainsi que pendant apparitions en extérieur.

Accompagnés du personnel chargé des soins aux animaux, les flamants roses feront une apparition quotidienne à midi, si le temps le permet, autour de la fontaine Roosevelt du zoo pour que les visiteurs du zoo puissent vivre de près le troupeau animé. Les invités peuvent voir le défilé rose – ou gris pour l’instant, car les plumes roses des jeunes oiseaux sont encore en développement.

Les neuf poussins, appelés flamants roses, sont arrivés au zoo de Brookfield en provenance de l’un des zoos accrédités de l’Association des zoos et aquariums. En plus de présenter les oiseaux dans les discussions du zoo et de faire des apparitions lors de programmes de sensibilisation, il est prévu d’offrir aux invités la possibilité d’apprécier ces oiseaux charismatiques lors des séances d’alimentation. Le nouveau programme devrait démarrer à l’été 2024.

Neuf jeunes flamants roses américains sont récemment arrivés au zoo de Brookfield. On peut les voir dans The Swamp. (photo fournie par Jim Schulz/CZS-Brookfield Zoo)

« Le zoo de Brookfield est ravi d’accueillir à nouveau les flamants roses d’Amérique dans la famille d’oiseaux aquatiques du zoo », a déclaré Cody Hickman, directeur associé des soins aviaires du zoo, dans un communiqué de presse. « Au cours des années à venir, nous espérons élever et faire éclore beaucoup plus de poussins de flamants roses au zoo afin de constituer un grand troupeau, semblable à celui que vous pourriez rencontrer dans la nature. »

Le zoo demande au public de l’aider à nommer deux des flamants roses. Ceux qui souhaitent aider à nommer l’un des flamants mâles et une des femelles peuvent visiter le site Web du zoo. CZS.org/NameOurFlamingos.

Les choix de noms pour la femelle sont : Fiona, Peggy, Sunrise et Daisy, et le public peut choisir parmi Otis, Ringo, Dash et Fabio pour le mâle. Le vote se terminera le 24 octobre à midi. Les noms seront annoncés le lendemain.

Les flamants roses américains atteignent leur pleine croissance vers l’âge de 2 ans. Les visiteurs peuvent s’attendre à voir des poussins aux plumes grises pour le moment, car leur plumage rose vif apparaîtra au fil du temps, à mesure que les oiseaux muent et mûrissent. À maturité, ils peuvent atteindre jusqu’à 5 pieds, peser entre 4 et 8 livres et avoir une envergure d’environ 5 pieds.